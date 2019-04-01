​Компания “Этажи” вошла в ТОП-100 лучших работодателей России

Соискатели и эксперты определили компанию “Этажи” на 39 место масштабного всероссийского рейтинга работодателей России от HeadHunter. Теперь компания, где уже строят карьеру более 9000 человек по всей сети, может считаться лучшим работодателем России в риэлторской сфере и “бронзовым” призером в отрасли «Строительство и недвижимость».

В экспертной оценке масштабного рейтинга участвовало более 250 компаний России. В ТОП-100 вошли преимущественно федеральные организации с центром управления в Москве и Санкт-Петербурге.

«HeadHunter создаёт общероссийский рейтинг работодателей с твёрдым убеждением, что в нашей стране должна существовать простая и ясная система отсчёта для компаний и соискателей», - отметил основатель компании HeadHunter Юрий Вировец.

Всероссийский рейтинг формировался с учетом трех блоков оценки:

внешняя оценка — мнение соискателей, ищущих работу. Соискатели выбирают компании, в которых хотели бы работать, по методологии, одобренной всероссийским центром изучения общественного мнения.

оценка эффективности деятельности специалистов компаний, ответственных за работу с персоналом — развитие и эффективность HR-функций компании оценивалось внешними экспертами с учетом рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V.

внутренняя оценка работников — это исследование уровня вовлеченности сотрудников компании по трем параметрам: удовлетворенность, лояльность и поддержка инициативы.

«Уверенная позиция во всероссийском рейтинге работодателей является результатом целенаправленной работы по созданию оптимальных условий труда и развития сотрудников компании «Этажи». Для нас это очень ценно, мы уверены, что высокая позиция в рейтинге повлияет на мнение соискателей, которые выберут компанию “Этажи” для построения карьеры и реализации своего потенциала. Оценка экспертов, в свою очередь, является показателем верного вектора развития, а также мотиватором для дальнейшего роста и усовершенствования технологий управления персоналом», – рассказала директор HR-департамента компании «Этажи» Нина Караваева.





В компании «Этажи» большое внимание уделяется обучению и развитию сотрудников. Специально для этих целей был создан корпоративный университет с авторской системой коучинга и наставничества, где используются современные технологии электронного и интерактивного обучения.

Именно благодаря универсальной бизнес-модели, современными IT-продуктами, единым стандартам качества и высоким уровнем дохода сотрудников, удалось достичь значительных результатов в бизнесе и сформировать эффективную команду.

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