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​Скандиа. Квартал на берегу. Строим по-настоящему функциональные квартиры

Скандинавский образ жизни сегодня особенно актуален: темп жизни растет, времени на себя, свою семью и отдых все меньше. Становится все больше придуманных историй, навязанных ценностей и все меньше искренности. В проекте «Скандиа. Квартал на берегу» предложено то, что всегда ценно. Здесь будет по-настоящему удобно, приятно и спокойно.

Первый Скандинавский полуостров в Тюмени

Проект «Скандиа. Квартал на берегу» компании «Скандиа Девелопмент» представляет собой квартальную застройку из 5 жилых секций переменной этажности. Квартал расположен на берегу реки в районе ДОК. В данном месте Тура огибает берег, создавая там полуостров.

Посадка домов формирует закрытый двор и разделяет пространство дома на частное и общественное. Частное выделено для пешеходов. Здесь размещены детские и спортивные площадки, места для спокойного отдыха. Общественное пространство с внешней стороны дома предназначено и для пешеходов, и для автомобилистов.

Рациональность во всем

В основе квартала лежит рациональный подход к архитектуре, организации пространства двора и подъезда, планировкам квартир. Нет ничего лишнего. Каждое решение выверено и отвечает за конкретную функцию. Так, например, архитектура дома сдержанная, о чем говорят строгие линии и спокойные цвета. При этом в проекте много деталей, которые формируют уют и наполняют пространство смыслом. Проект гармонично вписан в атмосферу набережной, природного ландшафта и реки. Детали фасада хочется рассматривать: окна разных размеров, частично выкрашенные в цвет профиля откосы, сочетание керамической плитки, штукатурки и стекла на фасаде, эркеры и декоративные балкончики. Это то, что формирует характер дома.

Функциональность планировок

Все планировки можно представить в виде набора базовых и дополнительных функций.

В комнатах с кабинетом удобно учить уроки и работать. Здесь можно организовать спортивную зону или выделить место для отдыха. Спальни с проходной гардеробной позволят не перегружать комнату шкафами и хранить все вещи и обувь в одном месте. Дополнительное место для хранения сезонных вещей и спортивного инвентаря может появиться благодаря антресоли. Удобное решение - отдельная комната для сушки и глажки вещей.

В квартирах комфортное соотношение пропорций жилых и нежилых помещений. За счет этого удобно формировать быт и функционально использовать пространство. Правильная геометрия комнат позволит легко вписать мебель стандартных размеров. Ниши и простенки соответствуют типовым модулям шкафов. Благодаря этому расстановка мебели при обустройстве квартиры не доставит хлопот.

В квартирах нет стояков, которые нужно закрывать коробами, теряя полезную площадь. Нет длинных бесполезных коридоров и вытянутых комнат, где сложно расставить мебель. При этом для всего хватит места. В прихожей выделены ниша под вместительный шкаф-купе, «грязная зона» и место под скамейку для обуви. Площадь спальни предполагает комфортное размещение двуспальной кровати, прикроватных тумб и шкафа. Покупая квартиру, вы приобретаете полезную и функциональную площадь.

Сценарии проживания

В каждой квартире возможны разные сценарии проживания. Всё зависит от потребностей жителей. Например, квартира с двумя спальнями площадью 60 кв.м. идеально подойдёт для пары, семьи с детьми и даже для большой семьи из трёх поколений.

планируется прибавление. Во второй спальне можно организовать комнату для старших родителей или для двух детей. Размеры спальни позволяют реализовать любой из этих вариантов.

Кухня-гостиная станет пространством для отдыха и встречи гостей. Два полноценных санузла позволят избежать утреннего и вечернего трафика — никто не опоздает на работу или учёбу из-за очереди в душ. При желании второй санузел можно превратить в гардеробную или комнату для сушки и глажки вещей.

Стоимость такой квартиры от 3 300 000 рублей.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 350, комментариев: 0


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