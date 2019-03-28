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Плюсы и минусы покупки квартиры в новостройке

Покупка квартиры является важным шагом в жизни многих людей, большинство россиян стремятся к этой сделке годами, накапливая сбережения. Данный шаг требует максимальной ответственности, ведь в случае неправильного решения практически невозможно все вернуть на место.

Жилье продается как на вторичном рынке, так и в только что построенных зданиях. И, чтобы сделать правильный выбор, необходимо узнать все плюсы и минусы покупки квартиры в новостройке и во вторичном жилье. Если о преимуществах и недостатках второго знает каждый, то нюансы сделок с новым жильем знают далеко не все.

На что обратить внимание?

Есть множество нюансов, на которые следует обратить внимание при покупке нового жилья в 2019 году. Большинство граждан желают купить квартиру именно в новостройках. Однако такой выбор обусловлен только тем, что квартира новая.

При этом люди не вдаются в подробности, что не всегда правильно. Ведь в некоторых вопросах вторичка выигрывает у жилья в новостройках. Например, если дело касается финансов и юридической части.

Отличия от вторичного жилья

Новые квартиры, бесспорно, отличаются от вторичного жилья. Прежде всего это касается возраста. Более современные помещения смогут дольше прослужить. Помимо этого, к новостройкам подведены современные коммуникации, тогда как старые дома имеют устаревшие водопроводы и канализации, что повышает шанс возникновения аварийной ситуации.

Также к минусам можно отнести не только старые трубы, но и некачественную проводку.

Большинство вторички, представленной на рынке, располагается в домах советского образца. В то время для проведения электрики использовали алюминий, который не отвечает современным параметрам безопасности.

Что касается юридической части, то квартиры в новостройках практически в 100% случаях являются «чистыми». В то время, как при покупке со вторички можно обнаружить непонятный арест или другие обременения на жилье при попытке зарегистрировать переход прав от одного владельца к другому.

Но вторичка далеко не во всем уступает квартирам в новостройках, так, при поиске можно обнаружить квартиру в уже не новом доме, но с прекрасным ремонтом. В таких помещениях не только заменена отделка, но и проведены новые коммуникации и проводка. При этом ее стоимость все равно может быть значительно ниже по сравнению с новой, даже не отделанной квартирой.

Минусы новостроек

Прежде всего, покупая квартиру в новостройке, необходимо осознавать тот факт, что даже после окончательного оформления договора заселиться в квартиру будет трудно. Препятствовать этому станет полное отсутствие ремонта и удобств. Ведь в новых домах, в большинстве случаев, продаются просто «бетонные коробки».

Второй минус вытекает из первого. Ведь если в квартире только «голые стены», то после покупки в нее придется выложиться. При этом придется потратить кругленькую сумму, ведь будущим жильцам необходимо не просто поклеить обои, а еще и выполнить отделку полов и потолков, установить сантехнику и выполнить другие работы. А цена стройматериалов даже без учета работы бригад ремонтников, нынче стоит крайне не дешево.

Еще один недостаток появляется, как ни странно, из преимущества. Дело в том, что квартиры со свободной планировкой по документам таковыми не являются. Если заглянуть в техпаспорт, то можно обнаружить наличие перегородок, которых в жизни нет, а значит, их надо поставить. В противном случае необходимо обратиться в БТИ для согласования новой планировки жилья.

Последняя отрицательная сторона является совокупностью всех предыдущих. Ведь после того, как дом будет сдан, во всех квартирах постепенно начнется ремонт. И когда он будет закончен, известно только жильцам, делающим такие работы крайне не спеша.

Плюсы новостроек

При строительстве современного дома используются последние технологии и новые методы. В итоге повышается общая комфортность жилья, а по качеству оно соответствует всем современным мировым стандартам.

В новостройках имеются квартиры как с уже готовым расположением комнат, так и с так называемой свободной планировкой. Это означает, что владелец сам сможет после покупки организовать внутреннее пространство жилья.

Современные квартиры, в отличие от вторички, могут строиться с использованием не только централизованных, но и автономных коммуникаций. Это может позволить прожить не только при отключении коммунальных услуг, но и значительно сэкономить на их оплате.

Современные жилые комплексы изначально разрабатываются с наиболее развитыми инфраструктурами, подходящими под современный образ жизни. Тогда как вторичное жилье строилось в совершенно другой период, и инфраструктура вокруг старого дома может иметь слабое развитие.

В итоге, минусы и плюсы новостроек трудно сравнить. Ведь они располагаются в абсолютно разных диапазонах. Кому-то будет удобнее потерпеть несколько месяцев шум, зато после жить в максимально комфортных условиях. А кто-то не пожелает покупать квартиру «без туалета».

Для тех, кто определился или ещё продолжает сомневаться, 2 апреля в офисе компании «Этажи» организован «Весенний марафон новостроек». В течение всего дня гостей ждут бесплатные консультации по жилым комплексам Сургута от компетентных специалистов, бронирование жилья мечты всего за 10 минут, представители надёжных застройщиков и банков-партнёров, а также вкусный горячий кофе от бариста!

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28 марта в 17:29, просмотров: 253, комментариев: 0


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