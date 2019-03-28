​Троицкая церковь на пересечении улиц Островского и Мира в Сургуте будет достроена к 2020 году

Территория возле нового кафедрального собора Сургута, строительством которого по заказу Ханты-Мансийской и Сургутской митрополии РАЦ занимается компания «Сибпромстрой», обещает стать по-настоящему общегородским пространством. С собственным парком, цветниками и детской площадкой, как в храмовом комплексе Св. Георгия, а еще – сценой и, возможно, даже площадкой для ворк-аута.

Проект будущего парка уже готов, строители представят его на утверждение митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу Фокину в ближайшие дни.

Кроме того, Троицкая церковь станет, пожалуй, самым современным по техническим характеристикам храмом страны. И самым просторным на территории Сургута.

Этой стройке митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел Фокин уделяет особое внимание: проект внутреннего пространства храма переделывался по его замечаниям уже более десятка раз. Но в итоге церковь должна получиться идеально удобной для православных жителей Сургута.

Монолитные работы на стройплощадке Троицкого собора специалисты компании «Сибпромстрой» практически завершили. Сейчас усилия сконцентрированы на устройстве «барабанов» – бетонных конструкций цилиндрической формы, на которые будут устанавливаться купола.

– Панели изготавливаем сами, на нашем заводе ЖБИ (входит в состав Сибпромстроя – прим. авт.), – поясняет мастер участка Игорь Дьяченко. – Их всего девять: центральный диаметром 13,16 метра, четыре средних по 5,5 метра и четыре малых – по 3,3. Для центрального барабана уже готовы все панели, сейчас отливают панели для средних и маленьких.

Компания «Сибпромстрой» – основной генподрядчик Ханты-Мансийской и Сургутской епархии. Эта церковь станет уже седьмым объектом, построенным компанией на территории Югры. Объект № 6 – храм иконы Божьей матери «Умиления» на территории Сургутского женского монастыря, будет готов к росписи и для проведения православных служб уже в этом году, ориентировочно – до конца лета.