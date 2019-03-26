16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,1683   EUR  72,5808  

​Лилии расцвели

Сибпромстрой завершает строительство главного храма женского монастыря в Сургуте

Основные помещения храма иконы «Умиление Божьей матери» уже практически готовы к росписи
Основные помещения храма иконы «Умиление Божьей матери» уже практически готовы к росписи

С наступлением весенней оттепели на территории женского монастыря в микрорайоне ПИКС Сургута даже в рабочее время людей немало. Территория храмового комплекса, расположенная в лесопарковой зоне, постепенно становится местом для прогулок и семейного отдыха горожан. В будний день здесь можно встретить и мам с колясками, и супружеские пары «серебряного» возраста. Горожан, пришедших именно в церковь - на территории монастырского подворья их действует уже две: Серги Радонежского и Серафима Саровского. И, конечно, строителей. Прихода настоящей весны, которая растопит снег и надежно закрепит столбик термометра на отметке выше нуля, они ждут с нетерпением. Как только установится теплая погода, подрядные бригады отделочников приступят к облагораживанию цокольной части фасада и входных групп церкви: крылец и дверей.

- Утеплитель, который установлен сегодня, временный. Мы его демонтируем, поставим новый и завершим отделку «рваным» камнем, - делится планами руководитель стройки Игорь Дьяченко - начальник участка Сибпромстроя, который специализируется на строительстве храмовых комплексов (Сибпромстрой-9 выступает генеральным подрядчиком таких объектов).

Храм иконы Божьей Матери «Умиление» - любимая церковь опытного строителя. Этот объект стал своего рода профессиональным вызовом для специалиста-монолитчика, возводившего сложнейшие бетонные конструкции. В 1979 году он перекрывал Малую спортивную арену для Московской Олимпиады-80. Это был уникальный проект – и по архитектуре того времени, и по технологии. Строил домны металлургических заводов, коллекторы химкомбинатов. В Сургуте руководил бетонными работами на строительстве нового офиса Сургутнефтегаза и множества других объектов, главными из которых считает православные храмы. Свято-Никольский храм, часовни в Нижневартовске, Лянторе, Пойковском, две церкви комплекса Георгия Победоносца, две – в комплексе женского монастыря. Одна из них – иконы «Умиление Божьей матери».

- Владыка (митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел Фокин, - прим. Авт.) поставил задачу: сделать в этом храме что-то такое, чего нет ни в одной из церквей митрополии. Я решил, что это будут лилии – своды колонн, поддерживающие барабаны куполов, раскроются как цветы. Признаюсь, что сам не ожидал, что получится так хорошо, - признается строитель.

Определение «хорошо», на мой взгляд, очень слабо описывает впечатление, которые создает архитектурное решение, придуманное и реализованное Игорем Ивановичем на этом объекте. Мои впечатления: изящно, воздушно – дух захватывает. А еще поразила акустика. Примерно год назад я уже писала об особенностях малого храма на территории монастырского подворья – церкви Сергия Радонежского. О том, как благодаря архитектурно-строительным решениям работает звук в этом помещении. Обволакивает, завораживает, заставляя забыть обо всем и полостью погрузиться в себя (обратиться к Богу). В главном храме монастыря строители, мне кажется, добились еще большего эффекта.

Убедиться в этом посетители церкви смогут уже очень скоро.

Основные строительные работы специалисты уже выполнили. Сейчас приступают к финишной отделке помещений цокольного этажа: облагораживают стены, устанавливают двери, стелют пол, монтируют подвесной потолок.

- В молельном зале, алтаре, притворе и трапезной финишная отделка практически завершена, осталось кое-где сделать декоративное оформление. Например, закрыть металлические балки, которые держат железобетонные арки и своды. Эту работу подрядчик выполнит быстро, - уверен Дьяченко. – Я уверен, что в этом году строительство главного храма в женском монастыре будет выполнено полностью. С Божьей помощью.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:31, просмотров: 422, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Обязаны ли выдавать работнику расчетные листки, если зарплата перечисляется на банковскую карту?

Обязаны ли выдавать работнику расчетные листки, если зарплата перечисляется на банковскую карту?
​Специалист прокуратуры Сургута отвечает на часто задаваемые вопросы горожан
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора Сегодня в 16:02
302 1
Топ-10: самые дешевые однушки, выставленные на продажу в Сургуте — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Топ-10: самые дешевые однушки, выставленные на продажу в Сургуте — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Смотрим, как сургутяне на 16 квадратах умещают необходимую «начинку» для любой квартиры
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:26
415 1
Олег Владимиров

​Третий договор
Ребята, вам дали выборы не для того, чтобы вы голосовали, за кого хотите. Это инструмент приобретения легитимности и снятия ответственности, если вы не поняли
Олег Владимиров 25 марта в 20:58
1174 11
Ханты-Мансийск стал столицей языков коренных народов

Ханты-Мансийск стал столицей языков коренных народов

Иван Назаров 25 марта в 17:36
570 0
​Когда суд над бывшим мэром Поповым? Он может рассчитывать на присяжных? А если оправдают, он вернется в кресло главы?

​Когда суд над бывшим мэром Поповым? Он может рассчитывать на присяжных? А если оправдают, он вернется в кресло главы?
Пять вопросов о деле Дмитрия Попова
Редакция СИА-ПРЕСС 25 марта в 16:52
1521 3
​Олеся Киканян: «В Югре прошло пять массовых и 29 одиночных пикетов за полгода, но нас по-прежнему не слышат»

​Олеся Киканян: «В Югре прошло пять массовых и 29 одиночных пикетов за полгода, но нас по-прежнему не слышат»
Активистка движения «Сургут для детей» рассказала о деятельности организации и ее целях
Анастасия Якупова 25 марта в 15:33
915 0
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником
​С Днем работника культуры!
Глава города Сургута Вадим Шувалов 25 марта в 15:18
514 0
Как не платить за капремонт?

Как не платить за капремонт?
Российская общественница рассказала, как отказалась отдавать деньги в фонд капремонта, и ей за это ничего не было. Это вообще законно?
Лилия Сулейманова 25 марта в 14:55
1080 1
​Мария Картоева: «В Сургуте косплееры предпочитают героев игр и комиксов»

​Мария Картоева: «В Сургуте косплееры предпочитают героев игр и комиксов»
Интервью с организатором Geek Event в КЦ «Порт» — о гик-культуре, создании фестивалей и участии в таких мероприятиях
Анастасия Якупова 23 марта в 11:41
1511 1
​Что делать, если подросток отбился от рук?

​Что делать, если подросток отбился от рук?
Педагог Елена Шилова рассказала, как родителям приучить ребенка к ответственности
Елена Шилова, педагог 23 марта в 10:16
1137 6
Отпуск Ерохова, лопата Шувалова и депортация митингующих

Отпуск Ерохова, лопата Шувалова и депортация митингующих
Особенности уходящей недели в Сургуте
Олег Владимиров 22 марта в 16:05
951 0
​Король Оранжевое лето, голубоглазый джентльмен

​Король Оранжевое лето, голубоглазый джентльмен
…Именно так: мальчуган подрос, но по-прежнему готов петь куплеты.
Юрий Нуреев 21 марта в 20:11
1086 0
«Один осужденный до сих пор иногда пишет мне, хотя освободился почти десять лет назад»

«Один осужденный до сих пор иногда пишет мне, хотя освободился почти десять лет назад»
Начальник УФСИН по Югре Дмитрий Безруких — о порядке в колониях, «рекордсменах» среди осужденных и том, интересно ли ему кино про тюрьмы
Лилия Сулейманова 21 марта в 15:22
878 2
Сургутский ж/д вокзал зарастает мусором из-за проблем в клининговой компании // ФОТОРЕПОРТАЖ

Сургутский ж/д вокзал зарастает мусором из-за проблем в клининговой компании // ФОТОРЕПОРТАЖ
Лилия Сулейманова 21 марта в 11:49
978 4
Посмотрите, как «убирают» снег на улице Быстринской. Особенно на тротуаре! // ФОТО

Посмотрите, как «убирают» снег на улице Быстринской. Особенно на тротуаре! // ФОТО
Алексей Балабанов, сургутянин 20 марта в 21:21
1139 9
​Смеяться после слова «лопата»!

​Смеяться после слова «лопата»!
Если Вадим Николаевич вручил лопату Роману Алексеевичу, а тот, понимающе кивая, ее взял, то покажите хоть несколько кадров, где Роман Алексеевич бросился выполнять приказ, раскидывая кучи снега.
Сергей Глинских, сургутянин 20 марта в 15:57
1966 22
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика