​Лилии расцвели

С наступлением весенней оттепели на территории женского монастыря в микрорайоне ПИКС Сургута даже в рабочее время людей немало. Территория храмового комплекса, расположенная в лесопарковой зоне, постепенно становится местом для прогулок и семейного отдыха горожан. В будний день здесь можно встретить и мам с колясками, и супружеские пары «серебряного» возраста. Горожан, пришедших именно в церковь - на территории монастырского подворья их действует уже две: Серги Радонежского и Серафима Саровского. И, конечно, строителей. Прихода настоящей весны, которая растопит снег и надежно закрепит столбик термометра на отметке выше нуля, они ждут с нетерпением. Как только установится теплая погода, подрядные бригады отделочников приступят к облагораживанию цокольной части фасада и входных групп церкви: крылец и дверей.

- Утеплитель, который установлен сегодня, временный. Мы его демонтируем, поставим новый и завершим отделку «рваным» камнем, - делится планами руководитель стройки Игорь Дьяченко - начальник участка Сибпромстроя, который специализируется на строительстве храмовых комплексов (Сибпромстрой-9 выступает генеральным подрядчиком таких объектов).

Храм иконы Божьей Матери «Умиление» - любимая церковь опытного строителя. Этот объект стал своего рода профессиональным вызовом для специалиста-монолитчика, возводившего сложнейшие бетонные конструкции. В 1979 году он перекрывал Малую спортивную арену для Московской Олимпиады-80. Это был уникальный проект – и по архитектуре того времени, и по технологии. Строил домны металлургических заводов, коллекторы химкомбинатов. В Сургуте руководил бетонными работами на строительстве нового офиса Сургутнефтегаза и множества других объектов, главными из которых считает православные храмы. Свято-Никольский храм, часовни в Нижневартовске, Лянторе, Пойковском, две церкви комплекса Георгия Победоносца, две – в комплексе женского монастыря. Одна из них – иконы «Умиление Божьей матери».

- Владыка (митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел Фокин, - прим. Авт.) поставил задачу: сделать в этом храме что-то такое, чего нет ни в одной из церквей митрополии. Я решил, что это будут лилии – своды колонн, поддерживающие барабаны куполов, раскроются как цветы. Признаюсь, что сам не ожидал, что получится так хорошо, - признается строитель.

Определение «хорошо», на мой взгляд, очень слабо описывает впечатление, которые создает архитектурное решение, придуманное и реализованное Игорем Ивановичем на этом объекте. Мои впечатления: изящно, воздушно – дух захватывает. А еще поразила акустика. Примерно год назад я уже писала об особенностях малого храма на территории монастырского подворья – церкви Сергия Радонежского. О том, как благодаря архитектурно-строительным решениям работает звук в этом помещении. Обволакивает, завораживает, заставляя забыть обо всем и полостью погрузиться в себя (обратиться к Богу). В главном храме монастыря строители, мне кажется, добились еще большего эффекта.

Убедиться в этом посетители церкви смогут уже очень скоро.

Основные строительные работы специалисты уже выполнили. Сейчас приступают к финишной отделке помещений цокольного этажа: облагораживают стены, устанавливают двери, стелют пол, монтируют подвесной потолок.

- В молельном зале, алтаре, притворе и трапезной финишная отделка практически завершена, осталось кое-где сделать декоративное оформление. Например, закрыть металлические балки, которые держат железобетонные арки и своды. Эту работу подрядчик выполнит быстро, - уверен Дьяченко. – Я уверен, что в этом году строительство главного храма в женском монастыре будет выполнено полностью. С Божьей помощью.