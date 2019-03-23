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Покупка и аренда коммерческой недвижимости. Что выгоднее?

В России рынок недвижимости – величина довольно непостоянная и не совсем стабильная. Особенно это ощущается во время экономического кризиса или в первое время после его завершения. Многие компании в этот период вынуждены проводить политику достаточно жесткой экономии. Иногда это выражается в том числе и в решении отказаться от офиса в престижном районе.

Иногда только такие кардинальные изменения позволяют участникам рынка более взвешенно подойти к вопросу об офисном помещении и принять более обоснованное решение, приобретать ли офис в собственность или все-таки лучше арендовать его.

Рассмотрим оба варианта. Большинство компаний в крупных городах арендуют под офисы огромные площади в престижных районах и тратят на аренду крупные суммы. К тому же мнение предпринимателя об адекватных арендных условиях зачастую не совпадает с мнением арендодателя. Что, в конечном счете, приводит к разрыву договора и поиску нового офисного помещения, возможно, по другой цене или в другом – промышленном, спальном – районе города.

Подобные переезды достаточно негативно сказываются на бизнесе. Меняется адрес офиса, меняется телефон офиса. Многие клиенты по привычке звонят на старый телефонный номер. Часть клиентов теряется.

При этом, если арендодатель достаточно адекватен, за счет аренды помещения можно сэкономить определенную сумму денег в краткосрочной перспективе. На этапе начального развития компании, в момент становления бизнеса такая экономия может быть очень важна. Высвободившиеся денежные средства предприниматель может направить на дальнейшее развитие своего бизнеса.

Есть и другая сторона. Арендатор никогда не станет полноправным собственником недвижимости, особенно офисного помещения. В долгосрочной перспективе аренда невыгодна, поскольку в итоге рано или поздно придет момент, когда плата за аренду перестанет себя оправдывать. С другой стороны, приобретение офиса избавит предпринимателя от чрезмерных арендных трат в будущем.

В условиях финансовой нестабильности арендатор никогда не будет до конца уверен, что через месяц он будет работать в том же офисном помещении, что и сегодня. Дела могут пойти по-разному, и прибыль от бизнеса может не оправдывать даже затраты на аренду. Помещение, находящееся в собственности (или его часть), можно сдать в аренду. Помещение, находящееся в аренде, можно сдать в субаренду, но против этого зачастую выступает собственник помещения.

Принять окончательное решение, что же всё-таки будет для Вас выгоднее, Вам помогут специалисты отдела коммерческой недвижимости компании «Этажи». Специально для Вас большая база объектов для любых целей, компетентные сотрудники и выгодные предложения!


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23 марта в 10:59, просмотров: 2772, комментариев: 0


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