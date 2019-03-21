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Безопасная сделка с недвижимостью: 5 распространенных схем обмана

Покупка квартиры — сложное дело, в котором есть множество нюансов и тонкостей. Как защитить себя и своё право собственности? Какие есть распространенные схемы обмана? Рассмотрим, как нужно проверить продавца, на что обратить внимание, чтобы предостеречь себя от проблем.

#Квартира с изъяном

Всегда внимательно осматривайте квартиру перед покупкой. Если вы заметили странную царапину или пятно в ванной выглядит подозрительным, не стесняйтесь поинтересоваться у собственника жилья их происхождением.

Продавец может умолчать о серьезных дефектах, а восстановление или их устранение может оказаться дорогим. Поэтому тщательно осмотрите каждый уголок, прежде чем подпишите акт приема-передачи или договор, если в него включена такая формулировка.

#Уклонение от налогов и расторжение сделки

При покупке квартиры стоит помнить, что владельцу жилья можно не платить налог на прибыль только в двух случаях:

  1. если он владеет квартирой больше 5 лет;
  2. если квартира стоит меньше миллиона рублей.

Собственники иногда, чтобы не платить налог, просят покупателя вписать в договор сумму меньше реальной, а на оставшееся дают расписку. Если потом бывший хозяин найдет причину, чтобы расторгнуть договор, то суд будет исходить из прописанных в нем условий. Расписка в этом случае может не сыграть никакой роли. В итоге, если договор расторгнут, вам вернется та сумма, что вы указали в договоре. Поэтому обязательно прописывайте в договоре всегда полную сумму, чтобы не остаться без денег и без квартиры.

#Аванс или задаток

Обязательно обращайте внимание на формулировки с предварительном договоре. Аванс и задаток - это не одно и то же. Задаток - денежная сумма, которую покупатель передает продавцу в счёт оплаты квартиры, как подтверждение серьезных намерений на покупку. Если сделка не состоялась по вине продавца, эти деньги возвращаются покупателю. Если виноват покупатель, задаток остается у продавца. Аванс же в любом случае возвращается покупателю. Пользуясь незнанием второй стороны, продавец может специально составить договор с невыполнимыми условиями и возьмет задаток, а не аванс. Подписывайте договор только с авансовым платежом и дополнительно оговаривайте, что если банк не одобрит ипотеку на эту квартиру, вы не будете считаться виновным в срыве сделки.

#Квартира с неучтенными наследниками

Вы купили квартиру, расплатились с собственником, а через какое-то время появляется новый наследник. Оказывается, что продавец вступил в права наследства, а его родственники «не знали», что тоже могут претендовать на недвижимость.

В итоге начинается судебное разбирательство, потому что новый наследник требует свою долю в квартире. Суд может расторгнуть договор и обязать продавца вернуть вам положенную сумму по договору. Даже если продавец будет не против, то денег может уже не быть.

Суд может расторгнуть договор и обязать продавца вернуть вам положенную сумму по договору.

#Долги по коммунальным платежам и капремонту

При покупке квартиры всегда просите показать платежные квитанции, обязательно убедитесь, что они все оплачены, а у собственника нет долгов. Иначе вы можете купить квартиру, а в нагрузку получить долги по коммунальным платежам. Перед вами встанет выбор: платить чужие долги или судиться с продавцом. Учтите, что по закону все долги по капитальному ремонту возлагаются на нового собственника, в том числе и тех, что не были уплачены предыдущим.

Как защитить себя?

В компании «Этажи» есть решение от всех этих и других возможных рисков: программа «Гарантия безопасности сделки» . Специалисты компании проверяют документы на квартиру, 100% сделок проходят по разработанным регламентам безопасных расчётов. После оформления сделки бесплатно для клиента защищают его интересы в суде, если возникли какие-то спорные ситуации. А покупателям квартир и домов от собственников «Этажи» возвращают всю сумму сделки при потере права собственности.

«Гарантия безопасности сделки» действует бессрочно, с момента обращения в компанию и до тех пор, пока клиент живет в квартире, которую купил с «Этажами». Компания гарантирует защиту бесконечно долго и готова прийти на помощь, если с правами на жилье возникнут проблемы, например, через десятки лет.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 211, комментариев: 0


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