​Польза дефицита

Реализация региональной жилищной программы положительно влияет на рост благосостояния жителей Югры. Причем не только получателей меры поддержки, которые получают капитальное жилье за счет бюджета. Программа также положительно повлияла на капитализацию жилой недвижимости в целом. Цены на квартиры, значительно просевшие в конце 2014 – начале 2015 года, уже почти достигли докризисного уровня. И это не предел, считают эксперты строительного рынка.

Дело в том, что активность органов власти по выкупу продукции застройщиков для реализации жилищных программ спровоцировала дефицит предложений на первичном рынке. Поясним на примере. Администрация Сургутского района практически полностью выкупила у компании «Сибпромстрой» многоквартирный жилой дом в пос. Белый Яр для реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Из 370-квартирного жилого дома в рынок поступит менее десятка квартир. Других вводов в ближайшие месяцы единственный застройщик Сургута, предлагающий к реализации только готовое жилье, пока не планирует. Остатки в жилых комплексах, расположенных на территории собственно Сургута и его ближайших окрестностях – «Северное сияние» и «Дорожный», незначительные. Так что не исключено, что не за горами очередное повышение цен, как это трижды случалось во второй половине 2018 года. Напомним, что Сибпромстой был вынужден повышать цены, чтобы из-за ажиотажного спроса не оставить собственный отдел продаж без работы и не допустить сокращения персонала.

Ситуацию на первичном рынке вторичный рынок уже «отзеркалил». Даже опередил. Цены на квартиры в старом жилфонде стабильно растут. Логика и здравый смысл: чем старее объект, тем хуже его качество и, следовательно, ниже должна быть цена, в этом случае не действуют.

Старый жилфонд уступает новостройкам по всем параметрам, не только с точки зрения общего состояния. Технологические и инфраструктурные характеристики также значительно отличаются.

Современные технологии индустриального домостроения, которые, в частности, использует компания «Сибпромстрой», позволяют строить жилье, которое экономичнее в эксплуатации на 30-40 процентов, чем аналоги, возведенные в прошлом тысячелетии. А концепция комплексной застройки делает новые микрорайоны более удобными для проживания: практически вся социальная инфраструктура в них в шаговой доступности (уже построена или планируется к возведению в ближайшее время), количество парковочных мест соответствует показателю «одна квартира-одно машиноместо», что не предусмотрено в старых микрорайонах. К тому же и обслуживание новых жилых комплексов происходит по новым стандартам, которые зачастую невозможно применить в старом жилфонде. К примеру, ограничение доступа на территории ЖК посторонних автолюбителей, организация одностороннего движения по периметрам дворов, обеспечение территорий системами видеонаблюдения и многое другое.

Впрочем, рассчитывать на то, что цены на вторичном рынке недвижимости пойдут вниз, все же не приходится. Большее влияние на стоимость жилья имеет все же общее количество предложений, а не качество. Так что сургутянам имеет смысл подготовиться к общему повышению цен, возможно – неоднократному. 2019 год правительство Югры объявило «Годом последнего балка», в региональном бюджете на 2018-2020 годы на реализацию жилищных программ предусмотрено 10 млрд рублей.

Так что для жителей региона, уже являющихся собственниками жилья, действия правительства идут во благо, так как повышают капитализацию их имущества. А вот гражданам, только планирующим покупку квартиры, имеет смысл поторопиться с решением: завтра жилье станет дороже.

Купить готовое жилье напрямую от застройщика в Сургуте становится проблемой. Предложение ограничено