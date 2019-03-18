​Мечты сбываются: девушка выиграла квартиру у моря

Сложно найти человека, который бы не хотел жить у моря. Об этом можно просто мечтать, а можно попытаться поймать удачу за хвост и стать победителем в розыгрыше «Квартира в подарок», который уже шестой год подряд компания «Этажи» проводит для своих клиентов по всей России. Не верите, что можно выиграть квартиру?

Анна Пиллер, клиентка компании «Этажи» из города Благовещенск, тоже не верила, что можно выиграть квартиру. Вернее, не придала особого значения розыгрышу, когда получила заветный купон участника акции Квартира в подарок . Неудивительно – девушка с головой окунулась в процесс покупки двухкомнатной квартиры. Покупая жилье для себя, она предполагала, что нужно будет учесть множество нюансов – собрать документы, выбрать ипотечную программу и подходящую квартиру. Поэтому, по совету подруги, она обратилась за помощью в компанию «Этажи». В мыслях о новой квартире, а потом в хлопотах переезда она совсем забыла, что приняла участие в розыгрыше квартиры у моря.

Так что телефонный звонок, неожиданно раздавшийся в воскресенье 27 января, застал девушку врасплох. Специалист «Этажей» сообщил ей, что она стала победительницей розыгрыша и обладателем главного приза – квартиры у моря в городе Новороссийске. Поверила в свою удачу Анна далеко не сразу. Шутка? Розыгрыш? Лишь спустя некоторое время осознала, что это правда.

«Мне позвонила руководитель филиала компании «Этажи» и поздравила с победой, затем написал юрист, который оформлял сделку. Уже потом я нашла запись эфира с розыгрышем, пересмотрела его и заплакала от радости. Долго не могла осознать, что действительно выиграла», - рассказывает Анна.

Она добавила, что пока не знает, что будет делать с таким неожиданным и щедрым подарком. Но продавать ее она точно не будет, напротив, рассмотрит варианты переезда к морю, теперь уже на постоянное место жительства. А пока победительница планирует съездить в Новороссийск и познакомиться со своим сюрпризом поближе.

Компания «Этажи» не только ежегодно дарит своим клиентам квартиры, но и дает гарантии безопасности. Каждый клиент компании получает сертификат гарантии безопасности сделки, который предоставляется бесплатно и действует бессрочно. «Этажи» присутствуют по всей стране и за рубежом.

А вы хотите поверить в чудо? Есть шанс – «Этажи» объявляют о начале нового розыгрыша «Квартира в подарок». Правила остаются неизменными - чтобы стать участником лотереи, необходимо оформить сделку купли-продажи или аренды с компанией в период с 27 января 2019 года по 26 января 2020 года. И с нетерпением ждать выигрыша. Кстати, помимо квартиры у моря, участники розыгрыша получат 50 ценных призов. Проверьте удачу на себе!