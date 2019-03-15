​Найти квартиру за 3 клика

«Куплю двухкомнатную квартиру в вашем доме». С этой фразы когда-то начинались долгие поиски, которые не всегда приводили к успеху. Найти квартиру, не отрываясь от своих дел всего в несколько кликов – это сегодняшняя реальность. Город, тип недвижимости, район, цена – и вы видите список объектов по вашим критериям. Это возможно благодаря мобильному приложению «Этажи». Уже 200 тысяч пользователей скачали его на свои смартфоны. Каждый четвертый клиент компании находит недвижимость и отслеживает свою сделку через приложение.

Выберите раздел “покупка” или “продажа” и начните работу в приложении “Этажи”

Как это работает?

В приложение «Этажи» вы можете выбирать из более 100 000 объектов в 9 странах и 81 городе.

Сервис позволяет:

искать по типу сделки — покупка или продажа;

выбирать тип недвижимости — вторичная, новостройка, загородная и коммерческая;

рассчитывать ипотечные взносы и сравнивать условия в разных банках;

просматривать и фильтровать объекты.

В основе приложения «Этажей» база недвижимости, которую ежедневно обновляют специалисты компании. Квартиры оценивают по 60 критериям и только после тщательной проверки они попадают в каталог. В приложение нет случайных объектов или устаревших объявлений. Пользователь получает бесплатный доступ к самой актуальной и точной информации.

Если надо купить или продать

В приложение «Этажи» легко работать. Выбираем раздел «купить», ставим нужные фильтры по количеству комнат, локации, цене и за несколько секунд получаем список объявлений.

Установите фильтры для поиска нужной недвижимости

Нашли интересную квартиру? Изучите район. По карте можно посмотреть инфраструктуру вокруг: наличие школ, парков, торговых центров. Если по всем критериям это квартира мечты, подберите ипотеку прямо в приложении «Этажи». За считанные секунды можно рассчитать платежи, указав размер первоначального взноса, сумму и срок кредита. Здесь же вы увидите специальные предложения от банков-партнеров со скидкой по процентной ставке.

Выберите ипотечную программу одного из 16 банков-партнеров и рассчитайте сумму ежемесячного платежа за несколько мгновений

Через мобильное приложение легко известить «Этажи» и о продаже своей квартиры. Стоит только оставить данные о себе и недвижимости в соответствующем разделе и ждать звонка специалиста. В это время в приложении можно рассчитать примерную стоимость своей собственности.

Как скачать приложение «Этажи»

Приложение «Этажи» — это легкий и интуитивно понятный инструмент поиска недвижимости, пользоваться которым сможет каждый. Скачайте его на смартфон или планшет бесплатно и станьте на шаг ближе к своему новому дому.

Скачать приложение “Этажи” можно в App Store, Google Play или отсканировав QR-код.