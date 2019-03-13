​Доверять легко: кто поможет купить квартиру, когда на это нет времени

Современная жизнь диктует нам новые правила: наши дни заняты не только работой, встречами с родными и походами по магазинам. Вечера мы посвящаем саморазвитию и хобби, смотрим вебинары, проходим онлайн-обучения, читаем книги. В выходные хочется сходить на концерт, выставку или уехать за город кататься на сноуборде. А кто-то берёт подработки или ездит в командировки. Как в этом круговороте дел и событий выкроить время для решения квартирного вопроса? Найти подходящие варианты, съездить на просмотры, собрать все документы и справки, потратить пару недель на оформление сделки. Здесь даже специалист по недвижимости не сможет решить все вопросы, многое нужно будет делать самому. Ищем варианты решения: кто поможет купить квартиру, когда нет на это времени.

Рассмотрим на примере ситуации. Александр вчера вернулся из Сургута – командировка продлилась дольше, чем он ожидал. Вечером он встречается с близкими друзьями, а на выходных обещал жене поехать на Воронинские горки. До очередной командировки еще неделя, за которую нужно успеть сдать проект на работе, навестить родителей, совершить несколько заплывов в бассейне, дочитать книгу по тайм-менеджменту. А ещё у него через пару месяцев родится сын, которому нужна отдельная комната. Александр мог бы отменить все дела и срочно заняться поиском новой квартиры, но зачем, когда можно делегировать все вопросы, связанные с покупкой недвижимости, профессионалам. И пока он будет заниматься своими делами, специалисты компании «Этажи» найдут ему идеальное семейное гнездышко, подготовят документы и даже в МФЦ сходят за него.

Как это возможно?

Клиент оформляет доверенность на специалиста по недвижимости, получает гарантийный сертификат от компании, который подтверждает, что процесс совершения сделки пройдет безопасно и юридически верно. И больше не беспокоится о квартирном вопросе. Специалист по недвижимости собирает документы, ходит по инстанциям, оформляет право собственности, подписывает и получает документы, пока покупатель или продавец занимаются своими делами. Более того, опыт «Этажей» говорит о том, что сделка по доверенности завершается гораздо быстрее обычной, ведь исчезает проблема координации времени эксперта по недвижимости и клиента.

Почему можно доверять специалисту по недвижимости?

Возникает логичный вопрос, как можно доверять незнакомому специалисту. При оформлении сделки по доверенности с «Этажами» покупатель или продавец недвижимости получает гарантийный сертификат от компании, который свидетельствует о том, что процесс совершения сделки пройдет безопасно и юридически верно. И теперь не важно, находится Александр в Сургуте, Нижневартовске или в любом другом городе, он может быть уверен, что с его сделкой ничего не случится.

В каких случаях подойдет сделка по доверенности?