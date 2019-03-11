Как продать или купить квартиру, не присутствуя при сделке?

А кто поможет оформить право собственности, пока Вы в отпуске или командировке? Как максимально освободить себя от хлопот в решении квартирного вопроса?
- Компания выдает гарантийный сертификат, свидетельствующий о том, что сделка пройдет безопасно и юридически верно.
- Опыт «Этажей» говорит о том, что сделка по доверенности завершается гораздо быстрее обычной, ведь исчезает проблема координации времени специалиста по недвижимости и клиента.
- Гарантию совершения сделки по доверенности предоставляет только компания «Этажи».
- Гарантийный сертификат предоставляется бесплатно, это входит в стоимость услуг компании.