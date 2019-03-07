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​Программа «Обмен» от Брусники

Программа «Обмен» – это один из способов покупки квартиры в Бруснике путем передачи в счет оплаты имеющегося жилья.

Сервис существует в компании несколько лет. За это время в программе приняли участие более 1 000 семей из Тюмени, Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы. Сейчас она активно реализуется в Сургуте, в квартале «Новин».

Суть программы в том, что квартиру в новостройке можно купить путем передачи имеющегося жилья в счет частичной или полной оплаты стоимости новой квартиры.

Как работает программа:

— Вы выбираете новую квартиру в квартале «Новин» и подаёте заявку на обмен.

— Мы бронируем выбранную квартиру. Цена фиксируется.

— Наш специалист оценивает стоимость вашей нынешней квартиры в течение 1-2 дней.

— Брусника её выкупает. Если у вас открыта ипотека — мы закрываем остаток кредита. Важно, чтобы он был менее 1,5 миллиона рублей.

— Полученная сумма идет в зачёт стоимости новой квартиры в Бруснике. Если её не хватает, то на недостающую часть можно оформить рассрочку или ипотеку. Наш специалист поможет с необходимыми документами.

Так вам не придётся тратить время на поиск покупателя, консультироваться с риелтором и юристом, договариваться с банком. По опыту срок оформления сделки занимает от 1 до 3 дней.

Мы принимаем к обмену квартиры в любом городе, где строит Брусника: в Сургуте, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени. В Москве и Московской области программа распространяется на 19 районов.

Квартира подходит для обмена, если:

— расположена в многоквартирном доме, который уже сдан;

— дом построен в черте города;

— находится в полной собственности, не с долевым участием;

— дом не в аварийном состоянии;

— в квартире нет деревянных перекрытий;

— согласована перепланировка.

С программой «Обмен» вам не придётся тратить время на поиск покупателя, консультироваться с риелтором и юристом, договариваться с банком. Продажу вашей текущей квартиры и закрытие ипотеки мы берем на себя.

Узнавайте подробности по программе «Обмен» и записаться на экскурсию в квартал «Новин» можно по телефону +7 (3462) 44-20-69 или через сайт https://surgut.brusnika.ru/obmen/


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Сегодня в 15:02, просмотров: 184, комментариев: 0


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