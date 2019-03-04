​Правила выбора хорошего дома от Брусники

Дом – это не только то, что начинается за входной дверью квартиры. Это еще и дорога, и двор, и магазины у дома, и подъезд, и лифт. А еще это ощущение безопасности и приятные соседи, которых хорошо знаешь и которым доверяешь.

Из чего складывается ощущение безопасности и удобства в новом доме? Чтобы понять все нюансы, нужно знать, на что смотреть. Вот несколько вещей, на которые следует обращать внимание при выборе квартиры.

Парковка за пределами двора

Если парковка находится внутри двора, то место для прогулок, детских игр и отдыха превращается в проезжую часть. Здесь ездят не только местные жители, но и такси, службы доставки и другие посторонние.

Детям на проезжей части находиться нельзя. Взрослым с колясками, на велосипедах, роликах и в инвалидных креслах – сложно. Парковаться внутри дома удобно и безопасно только владельцем автомобилей.

В квартале «Новин» парковка располагается на безопасной придомовой территории и в подземном паркинге. Въезд во двор сделан только для спецтранспорта. Заезд личного транспорта жителей возможен только на время погрузки-разгрузки стройматериалов или мебели. Посторонние автомобили не могут заехать во двор. Это контролирует охрана.

По периметру дома сделана безопасная пешеходная и велодорожки, которые отгорожены от проезжей части столбиками.

Закрытый для посторонних доступ во двор

Оцените, насколько легко в ваш двор могут попасть посторонние. Открытые пространства среди домов быстро становятся местом бесконтрольного массового выгула собак, там же могут проводить время нежелательные для вашего двора люди.

В «Новине» доступ посторонних во двор защищает забор с калиткой на магнитном ключе. Зайти во двор могут только жители по персональному чип-ключу. Для гостей на входе во двор и в каждый подъезд установлен домофон.

По периметру дома, во дворе и на входе в каждый подъезд установлены камеры видеонаблюдения. Это делает двор безопасным.

Просторный и светлый двор

Плохо, если двор недостаточно освещен, когда в нем есть темные закоулки и подворотни.

Во дворе «Новина» есть вечерняя подсветка. С наступлением темноты по периметру дома и во дворе включаются светильники и световые столбики. Они дают ровный мягкий свет, который не слепит глаза, но делает видимым каждый уголок двора. А еще это удобная навигация в пути к дому. Благодаря освещению территория становится безопасной, а светильники на разных уровнях делают двор уютнее. Родители легко отпускают детей поиграть во двор без присмотра.

Прозрачные входные группы

В типовых многоэтажных домах отдельный дискомфорт связан не только с тем, чтобы пройти через двор, но и с пребыванием в подъезде. Хочется поскорее зайти в лифт и выбежать из него к собственной квартире. Причина – в чувстве опасности и неопределенности: не знаешь, что тебя ждет за металлической дверью.

Брусника предложила своим клиентам прозрачные входные группы. Жители видят, что происходит внутри подъезда и снаружи во дворе. Это создает ощущение защищенности. Прозрачный вход в подъезд дружелюбнее и безопаснее, чем наглухо зашитый сталью и кирпичом.

Безопасная детская площадка

Посмотрите, из чего сделано покрытие детской площадки. Обычно во дворах это твердое асфальтированное покрытие, песок или даже бетонные плиты. Представьте, что произойдет, когда ребенок с разбега прыгнет на это покрытие лицом вперед.

Сейчас детские площадки принято покрывать специальной резиной. В квартале «Новин» детские площадки покрыты безопасным прорезиненным покрытием. Такое покрытие смягчает удар при падении, а поскольку управляющая компания поддерживает покрытие в чистоте и порядке – одежда ребенка останется чистой, даже при падении.

Ступеньки к дому

Обычно подъезды расположены выше уровня земли: чтобы попасть в подъезд, нужно преодолеть ступени. При этом жителям дома неудобно каждый раз подниматься по лестнице, даже если она состоит всего лишь из трех ступеней. Особенно если речь идет о мамах с коляской или тех, кто передвигается на инвалидной коляске.

Удобнее, когда входные группы расположены на уровне земли. Чтобы зайти в подъезд, жителям не надо прилагать лишних усилий.

Функциональность

Если во дворе организовано пространство только для маленьких детей, то его займут только они и их родители. Оборудование и пространства во дворе определяют, кто и как часто будет проводить здесь время. А если его нет, то двор так и останется безжизненным пространством.

В современном дворе должно быть интересно жителям разного возраста. Для малышей дошкольного возраста могут быть сделаны песочницы, горки и качели.

Для школьников – более сложные площадки, развивающие ловкость, гибкость и координацию. Подростки и взрослые могут заниматься на тренажерах, турниках или просто поиграть в бадминтон.

Когда во дворе правильно оборудованы скамейки и лежаки, то сюда можно выходить работать с ноутбуком или читать книгу на свежем воздухе.

Во дворе квартала «Новин» расположены места для отдыха: беседка, скамейки и гамак. Ключевая идея Брусники – заполнить двор полезными элементами, которые направлены на развитие детей разных возрастов, приобщить жителей к спорту, сформировать отношения добрососедства. Если во дворе всё это есть, тут будет удобно и интересно. Если нет – само по себе добрососедство не наладится.

Поддержание порядка в домах

Кроме реализации строительного проекта в домах важно поддерживать уют и красоту как в самом доме, так и во дворе, и в подъезде. Для этого после сдачи дома должна работать профессиональная управляющая компания, которая знает, как ухаживать за растениями, поддерживать чистоту и красоту. В противном случае нет смысла создавать то, что не продержится и года.

Современные подходы в проектировании и строительстве комфортных и безопасных домов применяет Брусника. В Сургуте компания возводит квартал «Новин».

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