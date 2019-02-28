​В окрестностях Сургута продолжается обустройство первого малоэтажного жилого комплекса

Компания «Сибпромстрой» продолжает обустраивать ЖК «Дорожный». Территорию площадью десять гектар с собственным прудом сделали приватной, ограничив въезд шлагбаумом и обеспечив системой видеонаблюдения. Детские и спортивные площадки и даже зона барбекю были оборудованы еще до старта продаж. Сейчас жилой комплекс начинает наполняться коммерческими объектами.

«В настоящее время мы ведем переговоры о предоставлении помещений в аренду сразу с двумя федеральными продуктовыми сетями, — рассказал менеджер по коммерческой недвижимости компании Сибпромстрой Александр Тишин. - Так что магазин формата «у дома», при этом - с самым широким ассортиментом нашим жильцам обеспечен. Осталось дождаться арендаторов из сферы услуг: салоны красоты, ателье, мастерские и проч.»

Долго ждать арендаторов, а, возможно, и покупателей коммерческой недвижимости застройщику, скорее всего, не придется. Условия аренды нежилых помещений на территории ЖК «Дорожный» гораздо интереснее аналогичных предложений в самом Сургуте. Всего 300 рублей в месяц за квадратный метр площади. При этом на первые пять месяцев аренды собственник предоставляет 50-процентную скидку. А потребительский спрос, тем более - в отсутствие конкуренции, предпринимателям гарантирован. ЖК «Дорожный» состоит из 21 четырехэтажного дома — это порядка тысячи квартир. Или более 3,5 тысяч потенциальных жильцов, не считая жителей самого поселка с одноименным названием. Так что желающим открыть свой бизнес на территории ЖК класса «комфорт» имеет смысл поторопиться: коммерческие площади предусмотрены только в трех зданиях жилого комплекса.

Ознакомиться со всеми предложениями по аренде и продаже коммерческой недвижимости в жилых комплексах компании Сибпромстрой можно на сайте com.sibpromstroy.ru.