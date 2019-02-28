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​Первый квартал 2019 года - лучшее время для сделок с недвижимостью

Покупатели еще могут рассчитывать на цены прошлого сезона, продавцы - на спрос, который надо отметить, растёт. Уже в июле ситуация на рынке может измениться. Причина - новые условия участия в долевом строительстве. Деньги покупателей квартир будут храниться на специальных эскроу-счетах, а застройщикам придётся рассчитывать на собственные средства при возведении многоэтажек. Это может отразиться на стоимости квадратных метров в новостройках.

27 февраля состоялся пресс-ланч на тему «Изменения в Федеральном законе. Безопасность сделки на рынке недвижимости: зоны ответственности и гарантии».Изменения в законодательстве, которые летом 2018 г произошли в жилищном строительстве, предъявляют новые требования. Представители основных участников сферы недвижимости обсудили тенденции на рынке новостроек и вторичного жилья. Особое внимание уделили вопросам безопасности сделок.

«Среди всех способов расчета за покупку строящегося жилья счета эскроу гарантируют безопасность сделки и защищенность средств. До ввода объекта в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться деньгами, размещенными на счете эскроу. Если дом не достроен в срок, средства возвращаются дольщикам. Процедура открытия счета эскроу очень проста. Как и прежде, клиент сначала оформляет с застройщиком договор долевого строительства на интересующий объект. Затем нужно посетить отделение банка с паспортом и договором, и счет будет открыт в течение нескольких минут. Оплатить приобретение можно как с помощью собственных средств, так и ипотеки. После этого сумма будет храниться на счете до момента сдачи дома в эксплуатацию», объясняет Александр Шалимов, управляющий директор ипотечного кредитования регионального операционного офиса “Ханты -Мансийский” ПАО Банк ВТБ.

Сургутские филиалы ведущих российских банков уже имеют практику открытия эскроу-счетов. На новые правила игры постепенно переходят застройщики. В сделках между ними, финансовыми учреждениями и новоселами надежным посредником по-прежнему выступают "Этажи".

Поправки в федеральном законе на стоимости услуг специалистов "Этажи" никак не отразятся.

Более того компания расширила возможности своего гарантийного сертификата, который абсолютно бесплатно получают клиенты.


«Мы предоставляем гарантийный сертификат нашим покупателям, действие его до момента отчуждения объекта. Мы ввели достаточно серьезные новшества. Помимо этого мы изменили покрытие, т.е. сумму выплаты. Если раньше это было три миллиона, то сейчас мы увеличили до четырёх с половиной миллионов. Связано это с тем, что увеличился средний чек за квартиру. Компания "Этажи" очень чутко реагирует на динамику рынка. Специалисты понимают - безопасность вложений их клиентов превыше всего», Виталий Орлов, генеральный директор компании "Этажи" в г. Сургуте

Поэтому за каждую сделку компания ручается собственными средствами. В случае, если по каким-то причинам договор купли-продажи будет признан недействительным, компания возвращает потребителю деньги из предусмотренного на эти цели фонда.

Для клиентов компании “Этажи” введены дополнительные меры безопасности в рамках федеральной программы “Гарантия безопасности сиделки”.

Что она в себя включает?

  • Юридическое сопровождение: компания бесплатно оказывает полное юридическое сопровождение клиентов от момента обращения и после совершения сделки. На входе мы проверяем всю документацию на недвижимость, чтобы снизить риски при оформлении сделки.
  • Безопасные расчеты: все расчеты осуществляются строго в рамках системы безопасных расчетов, т.е. либо после регистрации сделки, либо через ячейку или банковский аккредитив.
  • Юридическая ответственность: Покупатели вторичной недвижимости, новостроек и продавцы получают сертификат юридической безопасности, когда в случае необходимости компания бесплатно представит интересы клиента в суде. Стоимость услуг компании для клиента не возрастает.

  • Финансовая ответственность - самая уникальная на данный момент часть программы. "Этажи" - единственная компания, которая отвечает за результат сделки собственными денежными средствами. Каждому покупателю вторичной недвижимости “Этажи” обеспечивает сертификат финансовой безопасности.“Этажи” готовы возместить возможные финансовые потери из собственного компенсационного фонда.
    Таким образом, клиент защищен на 100% при покупке недвижимости с компанией "Этажи".


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Сегодня в 17:20, просмотров: 95, комментариев: 0


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