​Холдинг «Сибпромстрой» достраивает «дом» для своей футбольной команды. Новоселье может состояться уже в начале марта

Компания «Сибпромстрой» завершает обустройство спортзала, главным резидентом которого станет подшефная футбольная команда «Союз-Сибпромстой». Пока футболистам приходится тренироваться и играть на арендуемых площадках.

Кроме спортсменов Сибпромстроя тренироваться в многофункциональном спортзале смогут сотрудники компании,

«Два помещения для переодевания с душевыми и санузлами, пространство со спортивными тренажерами и собственно арена, на которой можно играть не только в футбол. Это многофункциональный объект, который легко переформатируется в баскетбольную и волейбольную площадки, - пояснил главный инженер компании «Сибпромстрой-Югория» Сергей Макаров. - Возможно, закупим оборудование для занятий теннисом: все будет зависеть от спроса. Но, в первую очередь, это помещение для наших футболистов, хотя и другие любительские команды к нам уже просятся».

Спорткомплекс построен на территории производственной базы Сибпромстроя, так что формально пока является промышленным объектом. Сейчас решается вопрос по организации отдельного въезда к этому объекту, чтобы сделать его доступным не только для коллектива строительного предприятия.

Куратор футбольной команды «Союз-Сибпромстрой» - замдиректора компании по социальным вопросам Виктор Грузин в перспективе планирует проводить в новом спорткомплексе традиционный зимний Чемпионат на кубок Сибпромстроя по мини-футболу. Об этом он заявил на открытии турнира-2019, который Федерация футбола и мини-футбола в Сургуте организовала по заказу компании-спонсора уже в третий раз.

Большие планы на спортивный объект есть и у самой футбольной команды «Союз». Футболисты Сибпромстроя, по словам тренера Исы Тавсултанова, всерьез подумывают об организации собственной детской спортивной школы.