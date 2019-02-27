​115 уникальных планировок в новом доме от Брусники

Современные застройщики должны отвечать контексту российских городов – решениями, основанными на человеческом масштабе и разнообразии, стремлением создавать жилую среду европейского качества.

По таким принципам работает строительная компания «Брусника». В феврале ассортимент четвертого дома квартала «Новин» пополнился новыми планировочными решениями. Проект разработан голландским архитектурным бюро DROM.

Новая архитектура и решение фасадов

Фасады четвёртого дома будут отличаться от первых двух домов, гармонично дополняя друг друга и создавая единый ансамбль квартала. В отделке фасадов нового дома используются более насыщенные цвета и фактура штукатурки. Архитектуру нового дома дополнят визуальные акценты: выступы на фасаде, а также цветовые решения отдельных секций.

Сетку окон, как в комнатах, так и на лоджиях, архитекторы тоже сделали разнообразной. Например, окна, выходящие во двор, будет иметь ассиметричный рисунок. Неизменным останется большой размер окон, надежный профиль и качественная фурнитура.

При различиях фасадных решений все четыре дома квартала «Новин» сохранят визуальное единство концепции и архитектурную гармонию. Такой подход отвечает современным тенденциям и будет актуален долгое время.

Новые планировки и широкий выбор квартир

В новом доме представлен абсолютно новый ассортимент квартир от студии (27 кв.м) до 4-хкомнатнатного пентхауса (155 кв.м) – 115 уникальных планировок квартир!

Квартиры удобно зонированы – общественные и частные пространства четко разграничены, позволяя сохранить приватность. Комнаты правильной формы без лишних углов и ниш облегчают разработку дизайна и обустройство квартиры.

Большинство квартир спроектировано с объединенной кухней-гостиной площадью от 13 до 60 кв.м., а высота потолка от 2,7 м.

Отличительной особенностью Дома 4 является абсолютно новый ассортимент планировочных решений. На первых и последних этажах спроектированы двухуровневые квартиры (дуплексы) и пентхаусы, в которых спроектирована терраса, окно в потолке или возможность установки дровяного камина.

Квартиры-дуплексы предполагают планировку с «вторым светом». Часть квартиры, например, кухня-гостиная, будет с витражным остеклением в два этажа. Это добавит помещению больше естественного света. На первых этажах двухуровневые квартиры будут проектироваться с собственной террасой во дворе.

Также на верхних этажах будут спроектированы пентхаусы – просторные квартиры с трехметровыми потолками и панорамными окнами. Для того, чтобы солнечного света было больше, в пентхаусах устанавливаются зенитные фонари – световые окна в потолке над кухней-гостиной или прихожей. Такие окна выступают над крышей под углом, чтобы на них не скапливался снег. На верхних этажах часть пентхаусов спроектированы с открытой террасой с выходом на кровлю.

В пентхаусах есть просторная кухня-гостиная, несколько спален и санузлов для всей семьи. Здесь предусмотрены дополнительные хозяйственные помещения: постирочные – специальные комнаты для хозяйственных нужд, гардеробные, чтобы у всех вещей было своё место.

Квартиры с тёплыми лоджиями

Одним из ключевых отличий квартир в новом доме будут теплые лоджии. Это главный запрос, который был от клиентов и покупателей первого и второго домов квартала «Новин». Брусника нашла архитектурное и техническое решение этого вопроса. Теплая лоджия станет дополнительным жилым пространством в каждой квартире. Здесь можно разместить кабинет, зону для творчества или просто сделать пространство лоджии частью комнаты, убрав перегородку.

Места для хранения, тёплый паркинг и благоустройство двора

Чтобы не превращать квартиру в склад, в доме предусмотрены кладовые помещения площадью от 3 до 6 кв. м. Часть кладовок будут на одном уровне с паркингом.

Теплый подземный паркинг с высоким потолком позволит заехать на любой машине. Подняться в квартиру можно на лифте прямо из паркинга.

Особое внимание, при проектировании нового дома было уделено общественным пространствам, дворовой и придомовой территории.

Между домами будут сделаны общественные пешеходные пространства с местами для отдыха, а между первым и вторым домом – большая спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол. По периметру квартала пройдет велосипедная дорожка.

В новом доме вход во все подъезды станет возможен с улицы, а в самих подъездах будут сделаны просторные помещения для колясок и велосипедов, установлено видеонаблюдение.

Двор квартала «Новин» – это безопасное закрытое пространство без машин. Единое дворовое пространство для жителей четырёх домов открывает жителям больше возможностей и формирует сообщество жителей квартала. Это побуждает проводить время во дворе всей семьей. Во дворе квартала нет асфальта, что формирует иную эстетику, а организация пространства превращает квартал в небольшой город, со своими улицами и площадями.

При проектировании двора четвёртого дома был создан баланс между местами для отдыха взрослых, подростков и детей разных возрастов. Игровые площадки спроектированы таким образом, чтобы ребенок любого возраста нашел себе занятие. Взрослея, ребенок может узнавать свой двор заново.

Ландшафтные архитекторы уделили особое внимание вопросу озеленения: там будут высажены взрослые деревья и кустарники, уложен рулонный газон.

По периметру квартала на первых этажах разместятся коммерческие помещения. Акцентированная уличная подсветка и единый формат оформления вывесок придают ухоженный и современный вид кварталу «Новин».

Купить квартиру в доме 4 квартала «Новин» можно будет по новой системе безопасных расчетов – эскроу

Компания «Брусника» впервые в Югре будет реализовывать четвертый дом квартала «Новин» по системе проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Покупая квартиру с использованием счета эскроу, дольщик передает деньги на хранение в банк: они перечисляются на счет застройщика только после завершения строительства дома и передачи ключей. Это гарантирует полную безопасность сделки для каждого клиента.

Оценить все преимущества нового дома квартала «Новин» и выбрать подходящую квартиру, можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1.