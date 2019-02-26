Ставки вверх: как подорожала ипотека и будет ли снижение в 2019 году?

Условия на рынке недвижимости стремительно меняются, несмотря на это люди готовы переезжать в новые квартиры.

В 2018 году покупать недвижимость стали в 2 раза чаще в сравнении с предыдущим годом. Но как сделать покупку выгодной, если цены и ставки на ипотеку растут? Расскажем обо всем по порядку.

Ипотечные ставки поднимаются

В сентябре 2018 года Банк России впервые за 4 года повысил ключевую ставку. Через три месяца произошло второе повышение, сейчас ключевая ставка составляет 7,75%. Ведущие банки России также поднимают ипотечные ставки во второй раз за последние 3 месяца.

«В 2019 году ипотечные ставки продолжат расти. Обусловлено это поднятием ключевой ставки ЦБ РФ, на которую влияют внешние факторы. С начала января несколько ведущих банков уже подняли ставки по ипотеке, вслед за ними будут увеличиваться проценты и в других банках. Максимальное значение, которого может достичь ипотечная ставка в 2019 году - 12%, выше этого значения проценты не должны подняться. Явных предпосылок к снижению ставок мы не видим, поэтому в 2019 году не стоит этого ждать. Самые выгодные ставки - те, которые мы видим сейчас», — рассказала Татьяна Решетникова, эксперт по ипотеке компании «Этажи»

Растут цены на жилье

Цены на новостройки и жилье от собственников медленно росли в 2018 году. Рост цен на рынке первичного жилья может быть обусловлен внесением поправок в 214-ФЗ о долевом строительстве. Теперь у девелоперов появляются дополнительные расходы, которые они могут заложить в конечную стоимость недвижимости. Пока все факторы — изменения в законе, растущая ключевая ставка, рост НДС и снижение рубля, дешевеющая нефть, дефицит новостроек — говорят в пользу скорого роста цен на недвижимость.

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