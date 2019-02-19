16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,2470   EUR  74,9055  

​Брусника сдала новый дом в Сургуте

В феврале этого года началось заселение второго дома квартала «Новин». Первый дом квартала компания Брусника сдала в марте 2017 года

Квартал «Новин» - это комплекс из 4-х монолитно-каркасных домов переменной этажности с подземным паркингом. Проект квартала разработан европейским архитектурным бюро. Главная особенность – единый на четыре дома закрытый двор без машин, с детскими и спортивными площадками. Снаружи по периметру квартала – благоустроенная придомовая территория с гостевыми парковочными местами, дорожками для бега и велопрогулок. На первых этажах – коммерческие помещения.

Рядом с кварталом «Новин» уже сейчас располагается вся необходимая инфраструктура: два детских сада, поликлиника, лыжная база «Снежинка», парк «Кедровый Лог», дворец искусств «Нефтяник», гипермаркеты. Проектом планировки микрорайона предусматривает строительство школы и детского сада.

Второй сданный дом имеет переменную высотность, от 8 до 10 этажей. В доме расположено 240 квартир, с тёплым подземным паркингом и кладовыми помещениями на цокольном этаже. На первом этаже – коммерческие помещения.

На территории – тихий внутренний двор с развивающими детскими площадками, спортплощадкой и местами отдыха взрослых. В новом доме будут проживать около 1 000 новоселов.

У каждого из домов квартала есть свои особенности. Какие же особенности у второго дома квартала «Новин»?

Применили новые цветовые решения в отделке фасадов

Мы использовали более яркие цвета рок-панелей, чем в первом доме. Выбор привязан к степени освещенности зданий солнцем. Свет попадает на панели и акцентирует идейный замысел: при рассвете на тёплых оттенках, при закате – на спокойных.

Для отделки мест общего пользования мы выбрали декоративную штукатурку и керамогранит. На полу выполнили его под дерево, а на стенах и в лифтах – в приятных серых оттенках.

Площадки этажей украсили декоративными отделочными элементами, а их в узорах отразили национальные мотивы.

Использовали декоративный камень

При отделке фасадов коммерческих помещений и входных групп мы использовали декоративный камень – бетонный кирпич. Он прочный и хорошо сочетается с обликом дома. Этот материал имеет большую антивандальную защиту, чем декоративная штукатурка.

Увеличили количество кладовых помещений и расширили площадь колясочных

В кварталы Брусники переезжает много семей с детьми. Поэтому мы предусмотрели особые помещения. Так, во втором доме мы спроектировали 76 кладовок и увеличили площадь помещений для колясок и велосипедов: от 12 до 22 кв.м.

В кладовых хранят сезонные вещи: сноуборды, лыжи, зимнюю резину или лодки. В дополнительном помещении на первом этаже жители смогут оставлять коляски и велосипеды — им не придётся поднимать их до квартиры.

Установили новую систему итальянской домофонии

Во втором доме жители будут пользоваться более современной домофонной панелью известного европейского производителя. Она приспособлена к холодной сибирской зиме и сделана из износостойких материалов. Поэтому у неё увеличенный срок службы, а также повышенная защита от внешних повреждений.

Домофон расположен в тёплом пространстве между входной дверью и входом в подъезд, чтобы жителям или гостям было удобно набирать номер квартиры в мороз.

Разместили новые игровые площадки

Мы установили новые модули на детских площадках – они подойдут для ребят всех возрастов. Здесь будет большой игровой комплекс, мини-скалодром, турники и брусья.

К лету посадим взрослые деревья и кустарники, разобьём цветники, уложим безопасное прорезиненное покрытие на детской площадке.

Сейчас в квартале «Новин» продолжает строительство еще двух домов. Чтобы оценить все преимущества жизни в квартале «Новин» и выбрать подходящую квартиру в одном из строящихся домов, можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1.

Приходите всей семьей на экскурсию и ощутите все преимущества жизни в домах компании Брусника. Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайте http://surgut.brusnika.ru.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:14, просмотров: 92, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Анна Черепанова: «В последние часы жизни ребенку очень больно. Облегчить эту боль — главная задача паллиативной помощи»

​Анна Черепанова: «В последние часы жизни ребенку очень больно. Облегчить эту боль — главная задача паллиативной помощи»
Интервью с женщиной, у которой неизлечимая болезнь отняла двух маленьких сыновей. О том, зачем жертвовать деньги тем, кто все равно умрет, и о том, как наслаждаться жизнью, даже когда самое страшное уже произошло
Анна Богдевич Сегодня в 12:56
175 0
Время отключения горячей воды в Сургуте и так минимизировано

Время отключения горячей воды в Сургуте и так минимизировано
Директор УК «ДЕЗ ЦЖР» Рафаиль Ульбеков — о сокращении до трех дней срока отключения горячего водоснабжения
Рафаиль Ульбеков, директор УК «ДЕЗ ЦЖР» Сегодня в 10:42
224 1
​Андрей Трубецкой: «Нам крупных инвестиционных проектов за глаза хватает. Стоит задача развивать малый и средний бизнес»

​Андрей Трубецкой: «Нам крупных инвестиционных проектов за глаза хватает. Стоит задача развивать малый и средний бизнес»
Иван Назаров 18 февраля в 15:37
736 19
В Сургуте на благоустройство дворов выделили 88,1 млн рублей. А потратили — 84,4 млн. Разбираемся, откуда разница

В Сургуте на благоустройство дворов выделили 88,1 млн рублей. А потратили — 84,4 млн. Разбираемся, откуда разница
Лилия Сулейманова 18 февраля в 15:29
602 0
​Куда в Сургуте можно сдать старый телевизор или холодильник? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Куда в Сургуте можно сдать старый телевизор или холодильник? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 18 февраля в 12:53
808 4
Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты

Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты
Если у человека нет возможности реализовать себя в социальных рамках, то он выбирает путь асоциальный
Кирилл Акинцев, сургутянин 16 февраля в 16:40
2947 24
Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО

Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО
​Великий сатирик - о патриотизме, стеснении, воспитании сына и новом способе мыть посуду
Тарас Самборский 16 февраля в 15:57
889 1
Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров

Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров
Сказалось резкое повышение цены за проезд
Лилия Сулейманова 15 февраля в 17:49
1473 4
​К 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Дмитрий Некрасов: «Я не мог поступить иначе»

​К 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Дмитрий Некрасов: «Я не мог поступить иначе»
Людмила Захарова 16 февраля в 08:40
1905 18
Силовики рассказали, кого ловили в ходе спецоперации в центре Сургута

Силовики рассказали, кого ловили в ходе спецоперации в центре Сургута
Редакция СИА-ПРЕСС 15 февраля в 19:45
4304 17
​Но вы держитесь

​Но вы держитесь
Неделя прошла под знаком депутатско-чиновничьей активности: было много интересного в городской Думе и прочих присутственных местах. Итак, что мы имеем?
Олег Владимиров 15 февраля в 17:05
899 1
​Конфликт между Гринписом и Сургутнефтегазом из-за нефтедобычи в природном парке «Нумто» разгорается вновь

​Конфликт между Гринписом и Сургутнефтегазом из-за нефтедобычи в природном парке «Нумто» разгорается вновь
Ева Рудион 15 февраля в 16:11
1063 6
В СМИ говорят, что цены на авиационное топливо вырастут. Часть авиакомпаний уйдет с рынка? Что будет с Utair и ценами на билеты?

В СМИ говорят, что цены на авиационное топливо вырастут. Часть авиакомпаний уйдет с рынка? Что будет с Utair и ценами на билеты?
Артем Мазнев 15 февраля в 07:50
699 4
Олег Владимиров

​Верните время деньгами
Каждый человек имеет конституционное право на прокрастинацию в индивидуальном режиме
Олег Владимиров 14 февраля в 20:45
1104 11
Как избежать проблем при перевозке колясочников в самолетах UTair?

Как избежать проблем при перевозке колясочников в самолетах UTair?
Опытом поделились сургутяне
Лилия Сулейманова 14 февраля в 17:10
582 0
В Сургуте для экономии бюджетных денег ищут уже готовый проект для нового здания Городского культурного центра

В Сургуте для экономии бюджетных денег ищут уже готовый проект для нового здания Городского культурного центра
Артем Мазнев 14 февраля в 13:23
644 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика