​Брусника сдала новый дом в Сургуте

Квартал «Новин» - это комплекс из 4-х монолитно-каркасных домов переменной этажности с подземным паркингом. Проект квартала разработан европейским архитектурным бюро. Главная особенность – единый на четыре дома закрытый двор без машин, с детскими и спортивными площадками. Снаружи по периметру квартала – благоустроенная придомовая территория с гостевыми парковочными местами, дорожками для бега и велопрогулок. На первых этажах – коммерческие помещения.

Рядом с кварталом «Новин» уже сейчас располагается вся необходимая инфраструктура: два детских сада, поликлиника, лыжная база «Снежинка», парк «Кедровый Лог», дворец искусств «Нефтяник», гипермаркеты. Проектом планировки микрорайона предусматривает строительство школы и детского сада.

Второй сданный дом имеет переменную высотность, от 8 до 10 этажей. В доме расположено 240 квартир, с тёплым подземным паркингом и кладовыми помещениями на цокольном этаже. На первом этаже – коммерческие помещения.

На территории – тихий внутренний двор с развивающими детскими площадками, спортплощадкой и местами отдыха взрослых. В новом доме будут проживать около 1 000 новоселов.

У каждого из домов квартала есть свои особенности. Какие же особенности у второго дома квартала «Новин»?

Применили новые цветовые решения в отделке фасадов

Мы использовали более яркие цвета рок-панелей, чем в первом доме. Выбор привязан к степени освещенности зданий солнцем. Свет попадает на панели и акцентирует идейный замысел: при рассвете на тёплых оттенках, при закате – на спокойных.

Для отделки мест общего пользования мы выбрали декоративную штукатурку и керамогранит. На полу выполнили его под дерево, а на стенах и в лифтах – в приятных серых оттенках.

Площадки этажей украсили декоративными отделочными элементами, а их в узорах отразили национальные мотивы.

Использовали декоративный камень

При отделке фасадов коммерческих помещений и входных групп мы использовали декоративный камень – бетонный кирпич. Он прочный и хорошо сочетается с обликом дома. Этот материал имеет большую антивандальную защиту, чем декоративная штукатурка.

Увеличили количество кладовых помещений и расширили площадь колясочных

В кварталы Брусники переезжает много семей с детьми. Поэтому мы предусмотрели особые помещения. Так, во втором доме мы спроектировали 76 кладовок и увеличили площадь помещений для колясок и велосипедов: от 12 до 22 кв.м.

В кладовых хранят сезонные вещи: сноуборды, лыжи, зимнюю резину или лодки. В дополнительном помещении на первом этаже жители смогут оставлять коляски и велосипеды — им не придётся поднимать их до квартиры.

Установили новую систему итальянской домофонии

Во втором доме жители будут пользоваться более современной домофонной панелью известного европейского производителя. Она приспособлена к холодной сибирской зиме и сделана из износостойких материалов. Поэтому у неё увеличенный срок службы, а также повышенная защита от внешних повреждений.

Домофон расположен в тёплом пространстве между входной дверью и входом в подъезд, чтобы жителям или гостям было удобно набирать номер квартиры в мороз.

Разместили новые игровые площадки

Мы установили новые модули на детских площадках – они подойдут для ребят всех возрастов. Здесь будет большой игровой комплекс, мини-скалодром, турники и брусья.

К лету посадим взрослые деревья и кустарники, разобьём цветники, уложим безопасное прорезиненное покрытие на детской площадке.

Сейчас в квартале «Новин» продолжает строительство еще двух домов. Чтобы оценить все преимущества жизни в квартале «Новин» и выбрать подходящую квартиру в одном из строящихся домов, можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1.

Приходите всей семьей на экскурсию и ощутите все преимущества жизни в домах компании Брусника. Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайте http://surgut.brusnika.ru.