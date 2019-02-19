В поисках агентства недвижимости: на что обратить внимание?

Продажа квартиры, обмен, покупка и другие манипуляции с недвижимостью без посредников теряют популярность. Изучение всех юридических вопросов, поиск жилья или покупателей, проверка документов отнимает слишком много времени и сил. Намного проще поручить эту задачу профессионалам. Но, как выбрать компанию, которой можно доверять? Существует несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание при выборе агентства недвижимости.

Отзывы и рекомендации. Как правило, на официальных сайтах выкладывают отзывы о результатах работы, посмотрите на их количество о наличие рекомендаций крупных клиентов. Если компания входит в какой-нибудь топ - это тоже будет признаком надежности.

Участие в объединениях риэлторов. Например, в региональных и федеральных ассоциациях. Эта информация также обычно указывается на официальных сайтах. Участие в таких объединениях означает, что компания должна придерживаться определенного этического кодекса, который принят в гильдии.

Специалисты по недвижимости с большим опытом. Даже в большой компании может быть текучка кадров, а это плохо именно для клиента. Наличие экспертов, которые работают в компании годами, говорит о том, что новичкам есть, у кого учиться.

Крупные партнеры. Если компания напрямую сотрудничает с банками, ее клиенты могут получить скидки на ипотечную ставку. А, сотрудничество с застройщиками поможет клиентам получить выгодные предложения на рынке нового жилья. Так, клиенты «Этажей» покупают новостройки по ценам застройщиков , а услуги компании получают бесплатно, также для них доступны скидки на ипотеку от банков-партнеров .

Безопасность сделки. Одним из важных факторов при выборе агентства недвижимости является безопасность. Компания «Этажи» гарантирует юридическую защиту : представляют интересы клиента в суде, в случае возникновения спорных ситуаций после регистрации сделки. А покупатели квартир и домов от собственников защищены еще и финансовой гарантии - если по каким-то причинам клиент все-таки потерял право собственности, «Этажи» компенсируют всю сумму сделки.

Письменное заключение о результатах юридической проверки. При проверке документации при покупке или продаже недвижимости компания должна до заключения сделки рассказать клиенту о результатах и предоставить эту информацию в письменном виде. Чтобы сделка не сорвалась, некоторые агенты держат результаты проверки в тайне, а клиент узнает о проблемных особенностях приобретаемой недвижимости уже после оформления.

Выбирая компанию, которой можно доверить сделку с недвижимостью, будьте внимательно. Доверяйте профессионалам, так решить квартирный вопрос можно быстро, выгодно и безопасно.