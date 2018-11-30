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Чистый двор без снега и грязи

Как организована работа управляющих компаний зимой

Зима в Сибири длится больше полугода, а морозы, снега и гололед становятся настоящей проверкой коммунальных служб. Чистые дворы без снега, ухоженные убранные подъезды и лифты – не плод воображения и фантазий, а вполне реальная и даже будничная история. Рассказываем, как организована работа управляющих компаний зимой.

Как планировка делает двор чистым

Чистота и порядок во дворе зависит не только от усердия дворников и оборудования для уборки. Благоустройство и комфортный двор начинается с планировки. Так, например, отсутствие машин во дворе играет большую роль в вопросе сохранения чистоты. Если двор закрытый, а автомобиль можно оставить в подземном паркинге или снаружи, за дворовой территорией, во дворе будет не только безопаснее, но и чище. В тех дворах, в которых открыт доступ машинам, более грязно, так как за недостатком парковочных мест (а иногда и просто культуры поведения) машины часто паркуют на газоне. Отсюда – грязь и куски земли по всему двору.

Важно решить вопрос и с утилизацией мусора. Во дворе должны быть установлены урны, а что касается общей системы хранения и утилизации мусора, то правильнее, чтобы она удовлетворяла современным нормам – представляла собой заглубленные контейнеры, установленные под землей. Так на внутридомовой территории не будет летающего мусора, который обычно сопровождает открытые контейнерные площадки с баками. При этом контейнеры остаются на территории домов, но не занимают площадь внутри двора.

Снегопад, который не становится стихийным бедствием

Существуют государственные стандарты уборки снега: управляющие компании должны выстраивать свою работу, опираясь на Жилищный кодекс РФ, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, а также Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

Данные документы устанавливают норматив, нижний предел, позволяющий обеспечить определенный уровень сохранения чистоты во дворе. Однако управляющие компании стараются убирать снег чаще положенных норм. Поэтому дворники работают по стандартам оказания услуг и технологии обслуживания, разработанными самой управляющей компанией. И тут всё зависит от того, какую планку устанавливает для себя УК.

Так, например, компания Брусника очень критично относится к вопросам благоустройства и сохранения своих проектов в чистоте, особенно в период снега и холодов. Так специалисты УК должны вручную убирать снег на дорожном покрытии из брусчатки, террасной доски и резиновых покрытий. Причем неуплотнённый свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а если свыше – сдвигается с помощью лопаты-движка и скреперов.

Дворники должны убирать снег с тротуаров полностью под скребок, при этом загрязненный снег нельзя убирать на место, где растут деревья и где разбиты цветочные клумбы и газоны.

Детские и спортивные площадки убирают и вручную, и с помощью мини-погрузчиков. На технику ставят пластиковые щётки средней жесткости. Дворники, используя пластиковые лопаты и шнекороторы, сметают и сгребают снег от площадки к проезду. После этого погрузчик сталкивает снег в общую кучу, при этом сама техника не заезжает на площадку. В течение суток самосвалы вывозят собранный снег на отвал.

На участках двора от дорожек до подпорных стенок снег «бортуют». Когда уровень снега достигнет 0,5 м в высоту, его увозят на точку погрузки, а затем – на снегоотвал.

На придомовой территории дворники отбрасывают снег от уличной мебели, бордюров, подъездов, фонарей, деревьев, кустов, тренажёров, ограждений, а также с парковок на участок прохода мини-погрузчика.

Чтобы жителям было комфортно и безопасно ходить, работники УК обрабатывают противогололедными материалами тротуары и лестничные сходы, а во время сильного снегопада (более 1 см/час) – оперативно расчищают проходы для движения пешеходов.

Тепло в домах

Одна из главных забот коммунальных служб и управляющих компаний с осени по весну – бесперебойное обеспечение жителей теплом. Управляющие компании начинают готовить дома к новому отопительному сезону с июня по сентябрь.

Хорошо, если в вашем доме есть индивидуальный тепловой пункт, который оснащён инженерным оборудованием и теплообменниками. Теплообменники подогревают теплоноситель для отопления и горячую воду для жителей. Автоматика отслеживает изменения температуры воздуха на улице и регулирует температуру теплоносителя.

Чем холоднее погода, тем выше температура воды в системе отопления. И наоборот, когда на улице тепло, температура ресурса становится ниже, чтобы экономить расходы дома.

После окончания отопительного сезона УК закрывает задвижки в тепловых пунктах на систему отопления. Чтобы поддерживать исправность системы и начать новый отопительный сезон вовремя, летом проводят профилактику. В это время специалисты проверяют запорную арматуру, насосы, фильтры и контрольно-измерительные приборы, проводят гидравлическое испытание и гидропневмопромывку системы отопления, промывают сами теплообменники. Результаты испытаний фиксируют в актах.

Далее акт готовности системы к отопительному сезону направляют в департамент городского хозяйства вместе с сопроводительным письмом о готовности дома к отопительному периоду. В частности, там указывается, что утеплены все проёмы, чердачные двери восстановлены, уплотнительные резинки в наличии, отопительные приборы в местах общего пользования в рабочем состоянии, тепловой контур в порядке. После этого городские власти выдают итоговый документ о готовности к отопительному периоду.


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Сегодня в 13:19, просмотров: 185, комментариев: 1


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Моби
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Сегодня в 13:31
Молодцы!

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