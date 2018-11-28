​Начались продажи нового дома квартала «Новин» в Сургуте

Современные застройщики должны отвечать контексту российских городов ― решениями, основанными на человеческом масштабе и разнообразии, стремлением создавать жилую среду европейского качества.

Именно эти принципы заложены в основу проектов строительной компании «Брусника». В ноябре начались продажи четвертого дома квартала «Новин». Проект разработан европейским архитектурным бюро DROM, Нидерланды, и включает инновационные решения, которые отвечают современным трендам в архитектуре, ожиданиям рынка и высоким запросам клиентов.

Новая архитектура и решение фасадов

Фасады четвёртого дома будут отличаться от первых двух домов, гармонично дополняя друг друга и создавая единый ансамбль квартала. В отделке фасадов нового дома будут использоваться другие цвета и фактура штукатурки.

Архитектуру нового дома дополнят визуальные акценты: выступы на фасаде, цветовые решения отдельных секций.

Особое внимание будет уделено окнам, которые представлены в новом разнообразии форматов, как в комнатах, так и на и лоджиях. Сетка окон, выходящих во двор, будет иметь ассиметричный рисунок. То, что останется неизменным – большой размер окон, надежный профиль и качественная фурнитура.

Все четыре дома квартала «Новин» будут обладать яркой индивидуальностью, сохраняя при этом единство визуальной концепции и архитектурную гармонию. Такой подход отвечает современным тенденциям и будет актуален долгое время.

Новые планировки и широкий выбор квартир

В новом доме представлен широкий ассортимент квартир от студий до пентхаусов с абсолютно новыми планировочными решениями.

Выбирая квартиру, человек учитывает то, насколько она отражает его потребности и стиль жизни. Поэтому в новом доме при разработке планировок учитывались различные жизненные сценарии будущих жителей.

Квартиры хорошо зонированы – общественные и частные пространства четко разграничены, позволяя сохранить приватность. Комнаты правильной формы без лишних углов и ниш облегчают разработку дизайна и обустройство квартиры.

Большинство квартир будет с объединенной кухней-гостиной площадью от 13 до 30 кв.м. Высота потолка для большинства квартир останется неизменной: 2,7 м.

В четвертом доме «Новина» на первых и последних этажах спроектированы квартиры с планировками для наиболее требовательных и взыскательных клиентов. Это двухуровневые квартиры-дуплексы и пентхаусы, в которых возможно устройство камина, собственной террасы или отдельного собственного входа.

Пентхаусы в «Новине» – это просторные квартиры с 3-х метровыми потолками и панорамными окнами. Так в квартиру проникает много естественного света. Чтобы его было ещё больше, в некоторых квартирах будут установлены зенитные фонари – световые окна в потолке кухни-гостиной или прихожей. Они выступают над крышей под углом, поэтому на них не скапливается снег – его сдувает ветер. В пентхаусах есть просторная кухня-гостиная, несколько спален и санузлов для всей семьи. Здесь предусмотрены дополнительные хозяйственные помещения: постирочные – специальные комнаты для хозяйственных нужд, гардеробные, чтобы у всех вещей было своё место. Есть квартиры с прогулочными террасами с выходом на улицу или на кровлю.

Все квартиры с теплыми лоджиями

Одним из ключевых отличий квартир в новом доме будут теплые лоджии. Это главный запрос, который был от клиентов и покупателей первого и второго домов квартала «Новин». Брусника нашла архитектурное и техническое решение этого вопроса. Теплая лоджия станет дополнительным жилым пространством в каждой квартире. Здесь можно разместить кабинет, зону для творчества или просто сделать пространство лоджии частью комнаты, убрав перегородку.

Места для хранения и теплый паркинг

Чтобы не превращать квартиру в склад, в доме предусмотрены кладовые помещения площадью от 3 до 6 кв. м. Часть кладовок будут на одном уровне с паркингом.

Теплый подземный паркинг с высоким потолком позволит заехать на любой машине. Подняться в квартиру можно на лифте прямо из паркинга.

Особое внимание, при проектировании нового дома было уделено общественным пространствам, дворовой и придомовой территории.

Между домами будут сделаны общественные пешеходные пространства с местами для отдыха, а между первым и вторым домом – большая спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол. По периметру квартала пройдет велосипедная дорожка.

В новом доме вход во все подъезды станет возможен с улицы, а в самих подъездах будут сделаны просторные помещения для колясок и велосипедов, установлено видеонаблюдение.

Двор квартала «Новин» – это безопасное закрытое пространство без машин. Единое дворовое пространство для жителей четырёх домов открывает жителям больше возможностей и формирует сообщество жителей квартала. Это побуждает находиться и проводить время во дворе всей семьей. В этом пространстве будет интересно и комфортном всем жителям. Во дворе квартала нет асфальта, что формирует иную эстетику, а организация пространства превращает квартал в небольшой город, со своими улицами и площадями.

При проектировании двора четвёртого дома был создан баланс между местами для отдыха взрослых, подростков и детей разных возрастов. Игровые площадки спроектированы таким образом, чтобы ребенок любого возраста нашел себе занятие. Взрослея ребенок может узнавать свой двор заново.

Ландшафтные архитекторы уделили особое внимание вопросу озеленения: будут высажены взрослые деревья и кустарники, уложен рулонный газон.

По периметру квартала на первых этажах разместятся коммерческие помещения. Акцентированная уличная подсветка и единый формат оформления вывесок придают ухоженный и современный вид кварталу «Новин».

Купить квартиру в доме 4 квартала «Новин» можно будет по новой системе безопасных расчетов – эскроу

Впервые в Югре, четвертый дом квартала «Новин» будет реализовываться по системе проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Покупая квартиру с использованием счета эскроу деньги дольщика хранятся в банке и перечисляются на счет застройщика только после завершения строительства дома и передачи ключей. Это гарантирует 100% безопасность сделки для каждого клиента.

Оценить все преимущества нового дома квартала «Новин» и выбрать подходящую квартир, выставленных в продажу, можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайте http://surgut.brusnika.ru