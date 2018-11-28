Скорее из города!

Новостройки в Сургутском районе разлетаются пока не осела строительная пыль. Небывалый спрос отмечают специалисты по недвижимости в Белом Яру и Солнечном, а также в некоторых поселках на окраинах Сургута. Почему покупатели выбирают загородное жилье и где еще можно успеть найти квартиру мечты, читайте в обзоре от экспертов компании "Этажи".

ЖК «Радуга» в поселке Солнечном заметен издалека. Дизайн комплекса мало кого оставляет равнодушным, учитывая, как не хватает ярких красок в повседневной жизни. Ключевое преимущество Радуги – трехэтажные дома. У жителей этого ЖК не будет проблем с переполненными дворами и парковками. Немного соседей, закрытая благоустроенная территория, рядом школа, детский сад и поликлиника, все это делает ЖК «Радуга» самым востребованным в районе и абсолютным бестселлером в Солнечном. Квартир в нем почти не осталось.

Другой объект на Солнечном - дом по улице Таежная. Это современная 12-этажка, построенная с учетом последних норм энергоэффективности. Утепленный вентилируемый фасад сохранит комфортную температуру зимой и снизит затраты на отопление. Квартиры в этом доме сдаются в предчистовой отделке, что экономит время и бюджет хозяев. Большие и удобные планировки при стоимости квадрата на 40% меньше, чем в городе, сделали дом на Таежной одним из фаворитов покупателей.

“ЖК «Дорожный» смело можно назвать проектом, наделавшим много шума на рынке недвижимости Сургута в этом году. Такого спроса как здесь мы не видели давно. Львиная доля квартир была раскуплена задолго до сдачи домов в эксплуатацию”, - комментирует руководитель отдела новостроек компании “Этажи” Вадим Зверев.

Жилой комплекс состоит из 15 четырехэтажных домов. Удобные планировки, собственный детский сад на территории, детские площадки и школа в шаговой доступности – здесь есть все, что необходимо современному городскому жителю. Променять многоэтажку в Сургуте на тихий загородный район – значит изменить свой стиль жизни. В этом ЖК вы точно будете знать всех соседей в лицо.

Платить по коммунальным счетам жители Дорожного будут меньше. Собственный бойлер в каждой квартире обеспечит не только экономию, но и независимость от летних ремонтных работ.

Квартиру в этих и других новостройках вы можете приобрести в ипотеку от банков-партнеров компании "Этажи", оформив кредит со специальной скидкой на процентную ставку. Подготовка документов, подача единую заявку на рассмотрение сразу в несколько банков, подбор страховой компании, услуги по поиску новой квартиры и оформлению сделки вы получите бесплатно.

Дешевле чем в городе, больше по площади и на свежем воздухе – вот за что покупатели выбирают загородное жилье. Сургутский рынок недвижимости сегодня предлагает как никогда широкий выбор квартир за городом. Найти подходящую именно вашим критериям и образу жизни с гарантией низкой цены помогут эксперты по недвижимости компании "Этажи".