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​Играть или не играть – вот в чем вопрос

Детская площадка зимой

В большинстве домов советской постройки и более новых зданиях детские площадки представляют собой сооружения, почти полностью сделанные из железа. Часто это пара качелей, лестница-«лазалка», маленькая горка и песочница. Объекты привычные и может быть, поэтому любимые, несмотря на значительные недостатки.

Металлическое игровое оборудование во дворах травмоопасно, а зимой в холода им зачастую вообще невозможно пользоваться – трубы и листы становятся ледяными. Современные дворы, безусловно, выигрывают у «советских». Однако и сейчас у каждого застройщика свой подход к созданию детского пространства. Закладывать возможность разнообразного использования площадок во все сезоны правильнее всего еще на стадии проектирования.

«Обычно игровые площадки – это набор штампов: городок, замок, машина, несколько горок ярких цветов. 60 квадратных метров, покрытие – резина или бетон, посередине металлические качели, всё по нормам, всё хорошо. Но с детьми это так не работает. Дети пришли один раз, поиграли, но для них самое интересное – за пределами такой площадки. Понимая это, мы проектируем игровые зоны не только интересными для детей, но и включаем в них элементы, которые способствуют развитию ребенка – как физическому, так и психологическому. Присутствие на площадке абстрактных элементов позволяет ребенку придумывать различные назначения для этих объектов (например, дом, машина, магазин, гора, пиратский корабль), что развивает воображение и абстрактное мышление ребенка. Мы пересматриваем и отношение к покрытию на детских площадках. Уже начали отходить от резинового покрытия, и в одном из новых проектов сделали основным материалом песок и натуральную кору», - объясняет директор по ландшафту Брусники Мирослав Штука.

Вообще двор занимает важное место в процессе социализации ребенка. Здесь ему дано больше возможностей для игры, чем в остальном пространстве города, здесь он постигает мир, учится общаться, примеряет различные роли. Для ребенка двор не имеет сезонности, и строительные компании должны это учитывать. Но и сегодня зачастую дворы до сих пор создают таким образом, что их использование возможно только в летний период.

«При проектировании своих дворов мы всегда продумываем зимний сценарий использования пространства, технические моменты, связанные с уборкой снега и его складированием. Зимняя программа включает в себя каток, горки из снега на спортивной площадке, установку елки, свободное пространство для игры в снежки, лыжня. Двор – это не только место для игр, получения первых социальных навыков, но и возможность познать себя, свои возможности, мир вокруг. Это опыт разумных рисков», – считает Мирослав Штука.

Осенью и зимой за площадками нужно тщательно следить. Управляющие компании разрабатывают целую систему по уборке: для этого составляется специальная карта вывоза снега, чтобы работники и машины собирали снег быстро, убирали вовремя и никак не тревожили жителей. При сильном снегопаде приведение территории в подобающий вид занимает около восьми часов.

Так, например, в Бруснике ежедневно четверо рабочих выходят на территорию жилого комплекса, вооружившись щетками и снегоочистительными машинами. Покрытие детских площадок очищают крайне аккуратно – там нельзя использовать лопату, так как она может повредить покрытие. Снег со всех элементов стряхивается вручную. Механизированную уборку проводят на прямых участках тротуаров и велодорожек и на парковочных местах.

На работу детских площадок зимой во многом влияет качество материалов, из которых изготовлены конструкции игровых комплексов. Детские площадки для проектов Брусники производит датская фирма «Компан». В компании действует собственный институт игры, в котором работают психологи и даже специалисты по детским играм.

Игровые комплексы в современных дворах должны быть рассчитаны на детей всех возрастов: от самых маленьких до школьников. Большая часть конструкций таких площадок состоит из высокопрочного пластика, многослойной влагостойкой фанеры, клееного бруса. На металлические поручни и ручки устанавливают прорезиненное покрытие, чтобы ладошки не мерзли и не скользили. При этом металлических элементов там намного меньше, да и те изготавливаются из нержавеющей стали.

Правильная детская площадка – та, где ребенок может долго играть сам и без участия взрослых. Для этого игровые элементы должны быть интересными и развивающими. Это вовсе не значит, что покрытие и оборудование там должно быть ярких цветов.

Полезнее, когда ребенок растет и играет в естественной среде. Для этого нужно использовать элементы из разных материалов и фактур, а оборудование – естественных цветов и абстрактных форм. Так ребенку будет легче воображать, включать фантазию. Ребенок взаимодействует с окружающим миром всё время, этот процесс не активизируется летом и замирает во время зимы. Поэтому и двор должен быть таким, чтобы ребенку было интересно там в любой сезон.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 149, комментариев: 0


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