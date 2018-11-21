​Сколько будет стоить ипотека после Нового Года, и почему эксперты не советуют тянуть с покупкой жилья?

Ипотечные ставки могут начать расти с начала 2019 года, цитируют многие российские СМИ слова главы Сбербанка Германа Грефа. Снижение процентов по кредитам за два последних года было самым масштабным за всю историю. Аналитики банковской сферы согласны: выгоднее, чем сейчас, уже не будет.

На сургутском рынке недвижимости под занавес года сложилась почти идеальная ситуация для покупателя. Весь год сохранялись относительно низкие цены на квадратный метр при уникально низких ставках на ипотеку. Именно сейчас предложений на первичном и вторичном рынке много как никогда. Только в базе компании “Этажи” на сегодня более 6 тысяч объектов. В каждом сегменте внушительный выбор: от эконом до комфорт-класса, от квартир в многоэтажках до индивидуальных домов.

Преимущество №1

Покупать в ноябре-декабре выгодно еще и потому, что именно в это время компания "Этажи" предлагает для своих клиентов приятные бонусы. Помимо полного комплекса услуг компании по подбору ипотеки, страхования и самой квартиры, клиенты могут выбрать с "Этажами" ремонтную бригаду, дизайнера или даже флориста. При этом значительно сэкономив на их услугах. Найти помощников по обустройству нового дома можно прямо на сайте "Этажей" и тут же увидеть скидку, которую предлагают партнеры по бонусной программе.

Преимущество №2

В компании "Этажи" есть хорошая традиция разыгрывать недвижимость среди своих клиентов. В этот раз уже в январе кому-то повезет получить квартиру у моря в городе Анапе всего в 5 минутах езды от пляжа. Участниками акции становятся клиенты, совершившие сделку до 27 января 2019 года. Год назад удача в розыгрыше выпала сургутянке Ксении Насыровой, которой досталась квартира в новом микрорайоне Тюмени.

Преимущество №3

"Этажи" в этом году дарят сургутянам эксклюзивный шанс попытать удачу и выиграть квадроцикл от компании "ТопХарт" или один из 20 призов. Для этого надо совершить сделку купли-продажи или аренды недвижимости через «Этажи» с 12 ноября по 1 февраля 2019 года.

Подробности акции можно уточнить у вашего персонального менеджера по недвижимости или по номеру телефона +7 (3462) 44-22-11, или на сайте компании "Этажи".