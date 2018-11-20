​«Черная пятница» с Брусникой

В ноябре традиционно в России, как и во всем мире проводится главная распродажа года - «Черная пятница». Кульминация этого события приходится на четвертую пятницу месяца, в этом году – 23 ноября. В этот день можно купить товары, на которые давно смотрели, с огромной скидкой: всё, от джинсов и губной помады до новой квартиры.

В этом году компания Брусника впервые присоединится к «Чёрной пятнице» в Сургуте и 23 ноября предложит хорошие скидки на покупку квартир. Спецпредложение включает квартиры в третьем доме квартала «Новин» и позволяет купить недвижимость дешевле до 500 тыс. рублей.

«Чёрная пятница – событие, которое во всем мире люди ждут в течение всего года. Для большинства – это возможность купить то, что давно хотел, но не мог. Заранее купить подарки к Новому году по выгодной цене. Мы подумали, что квартира – отличный подарок, кому-то или даже самому себе. В этом году мы присоединяемся к главной распродаже мира и предлагаем особенные квартиры по особенным ценам», - сообщают в Бруснике.

По акционной цене можно будет купить любую квартиру: от однокомнатной с объединенной кухней-гостиной и тёплой лоджией, до пентхауса с личной гардеробной и зенитным окном.

Подробности акции будут размещены на официальном сайте brusnika.ru.