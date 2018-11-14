Три преимущества жизни в загородных квартирах

Небывалый спрос на загородные квартиры отмечают сургутские эксперты. За последние десятилетие поселки вокруг города заметно поменяли свой облик: на месте аварийных деревяшек появляются капитальные дома. Спрос на квартиры в некоторых из них превышает предложение на 50%. Чем привлекательны Белый Яр, Барсово и Солнечный, рассказывает эксперт компании "Этажи" Наталья Нестерова.

1. Дешевле, чем в Сургуте

Стоимость квадрата в однокомнатной квартире в поселке Солнечном составляет всего 64 тысячи рублей. При этом капитальные дома здесь не старше 10 лет, то есть построены с учетом современных энергосберегающих технологий. Собственные школы и сады, спорткомплекс “Атлант” и супермаркеты крупных сетей в шаговой доступности, избавляют жителей от необходимости частых поездок в город. Но для тех, кому они необходимы, есть 3 удобных выезда из поселка, а новая развязка сократила путь в Сургут до 30 минут в час пик.

Квадратный метр в этой квартире в пос. Солнечном стоит всего 62,7 тыс. руб.

«Недавно клиенты компании “Этажи” продали двухкомнатную квартиру в Сургуте и приобрели трехкомнатную в поселке Солнечном. Во-первых, они расширились, во-вторых, разницы в цене им хватило на ремонт и первоначальный взнос на приобретение нового автомобиля», - рассказывает руководитель отдела загородной недвижимости компании "Этажи" Наталья Нестерова.

2. Малоэтажная застройка

Капитальная застройка в поселке Барсово – это в основном кирпичные дома не выше шести этажей. Цена квадрата здесь самая приятная – 60 тысяч рублей в однокомнатной квартире. Бонус – индивидуальные планировки и увеличенные площади, ощутимо квартир гораздо больше городских. В поселке развитая инфраструктура: все торговые сети, что представлены в городе, отличная школа, которая славится академическими результатами, музыкальная школа, спортивный комплекс, в котором были воспитаны олимпийские чемпионы. Рядом сосновый бор, река и любимая многими база «Олимпия».

В поселке Барсово самая выгодная стоимость квадратного метра

«Барсово – идеальное место для семей, которые хотели бы жить на свежем воздухе, но в комфортных просторных квартирах. Предложения вторичного жилья в Барсово есть, хотя они ограничены. В основном квартиры раскупают сами же барсовчане или белоярцы», - комментирует Наталья Нестерова.

3. Атмосфера загородной жизни в 10 минутах от города

Переехать в Белый Яр не так просто. Это единственная территория Сургутского района, где спрос на жилье вдвое превышает предложение и стоимость квадрата 75 тысяч, что выше городской. Большинство квартир в новостройках покупают сами белоярцы. Они ценят возможность жизни в комфортных домах (как в городе), но в атмосфере небольшого поселка, где все свои. В Белом Яру сосредоточено сразу несколько подразделений Сургутнефтегаза и Сургутская птицефабрика, сотрудникам которых удобно жить именно здесь и пешком добираться на работу. Попасть в центр Сургута из Белого Яра можно быстрее, чем из 25 микрорайона - без пробок всего за 10 минут, в часы пик – за 25.

Эту квартиру с дизайнерским ремонтом вы можете купить через компанию "Этажи"

Что будет с ценами?

Сегодня идет вторая волна освоения территорий вокруг Сургута. Застройщикам интересны новые земли, а покупатели понимают, что могут получить плюсы загородной жизни не жертвуя комфортом. Высокий спрос заставит цены расти, поэтому лучшее время для покупки именно сейчас. Выбрать квартиру мечты вдали от шума и городской суеты и оформить сделку с гарантией безопасности вам помогут эксперты компании "Этажи".