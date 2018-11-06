​Идеи для бизнеса в «Новине»

В чем секрет успешного бизнеса?

Интересная бизнес-идея, качественный продукт, грамотное ведение бизнеса или выгодное месторасположение офиса?

В действительности – это всегда совокупность факторов, из которых сложно вычленить, что же стало решающим. Однако не вызывает сомнений одно – успешность бизнеса определяется клиентами. Очень важно найти своих клиентов, быть рядом с ними.

Хотим рассказать о сургутском предпринимателе Андрее Баженове, который больше года назад открыл в квартале «Новин» салон корпусной мебели TREND. Мы встретились с Андреем, чтобы узнать, почему он выбрал «Новин» и как бизнес-локацию, и как место для жизни.

— Андрей, расскажите, почему вы выбрали именно корпусную и встроенную мебель в качестве своего бизнес-проекта?

— Любая мебель нужна для того, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее и лучше. Чтобы дома было уютно. Все располагалось на своих местах.

Сейчас люди хотят мебель, которая идеально будет встроена в их квартиру. Покупая готовые варианты, человеку нужно искать вариант как лучше поставить мебель, самому всё выбирать, измерять, стараться соблюсти единый стиль. Это сложно, отнимает время и не гарантирует удобства и эстетики.

Темп жизни людей ускоряется, и далеко не у всех есть время на подобные поиски. Поэтому люди всё чаще заказывают мебель, которая идеально встроится в стилистику и параметры квартиры.

Считаю, что наибольший комфорт может обеспечить мебель, изготовленная по индивидуальным размерам, так как именно она позволяет наиболее рационально использовать пространство, находя место каждой вещи: одежде и обуви, посуде и предметам домашнего интерьера, книгам и любимым фотографиям, и прочим домашним вещам. Такая мебель будет идеально подобрана по цвету и стилю, хорошо впишется именно там, где вы этого хотите, так как специалисты нашего салона изготовят заказ именно под ваши требования и желаемые габариты.

— С чего начинали свой бизнес и почему выбрали именно «Новин» в качестве шоу-рума для салона корпусной мебели?

— В мебельном бизнесе я уже больше 15 лет. Опыт прежней работы и сыграл ключевую роль в выборе направления деятельности, которой я сейчас занимаюсь. В определенный момент я принял решение, что следующим важным этапом развития бизнес-проекта будет открытие нового современного салона мебели.

Изначально, очень требовательно подходил к выбору помещения. Долго искал тот вариант, который бы устроил на все 100%. Нужна была «первая линия», с отдельным входом и большими панорамными окнами, так как для выбора мебели, особенно материалов и цветовой гаммы, очень важен солнечный свет.

В итоге, остановил выбор на «Новине», который близок по духу и концепции моему бизнесу. «Новин» – это современный дом с продуманной архитектурой и дизайном. Для меня, также как и для Брусники, большое значение имеет качество продукции, ее долговечность и надежность, применение современных материалов и технологических решений.

Важно, чтобы клиенты, впервые придя ко мне, возвращались за новым шкафом, гардеробной или кухней и рекомендовали меня своим друзьям и знакомым. Много из моих клиентов – жители «Новина», мои соседи, а это, согласитесь, большая ответственность. Такая приближенность к непосредственному потребителю должна, по моему мнению, придать уверенности потенциальным заказчикам в качестве нашей продукции и надежности нашей работы.

— Хорошо. Теперь понятно, почему выбрали «Новин» в качестве офиса.

А почему позже решили приобрети квартиру в этом же квартале?

— Когда бизнес-проект стал обретать очертания и стратегию, решил вплотную заняться квартирным вопросом. Для себя определил почти сразу – только «Новин». Ведь это очень удобно, когда и работа, и дом находятся рядом. Сокращая время от работы до дома можно больше уделить внимания и бизнесу, и семье. Надеюсь, что удобство местонахождения мебельного салона в «Новине» оценили также и жители квартала. Но, больше всего мне понравился сам подход к проектированию жилого дома и квартиры в «Новине». Здесь удобный паркинг и красивый благоустроенный двор. Много зелени. Впечатлили входные группы, современная отделка фасадов. Во дворе и подъездах чисто. Охрана организована, следит за порядком.

— Салон корпусной мебели TREND в квартале «Новин» работает больше года. Дизайнер салона Елена Тельминова, рассказала, как изменился бизнес с момента открытия.

— Я занимаюсь дизайном мебели с 2007 года, тогда же начала работать с Андреем Баженовым. В TREND работаю с самого начала: мне кажется, это удачное место. Люди возвращаются и становятся постоянными клиентами, нам доверяют. Думаю, что многие из них – жители квартала «Новин». Строительство квартала продолжается, поэтому надеемся, что к нам будут приходить новые заказчики. Здесь развитая инфраструктура, интересный дизайн оформления фасадов, озеленение. «Новин» отличается от всего, что есть в городе. Поэтому люди будут покупать здесь квартиры. А значит и к нам будет приходить всё больше клиентов.

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Для тех, кто еще только находится в поиске офиса или квартиры – приходите на экскурсию в квартал «Новин». Здесь вы найдете все, что нужно вам и вашей семье. Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (3462) 44-20-56.

Здесь же, в первом доме «Новина» находится салон корпусной мебели TREND героя сегодняшней статьи – Андрея Баженова +7 (3462) 584-900.

В общем, сможете и квартирный вопрос решить, и найти надежную компанию, которая поможет обставить квартиру красивой и качественной корпусной мебелью.

Ждём вас!