Искусство продавать и покупать. Каждая третья сделка с недвижимостью в Сургуте проходит с компанией “Этажи”

Федеральная компания "Этажи" в России основана в 2000 году. Сейчас это филиалы в 74 городах России и 5 странах, более 1000 партнеров среди застройщиков и 70 среди банков. О том, что сделано и что ее предстоит мы поговорили с Виталием Орловым, директором Сургутского филиала, который отмечает 8 лет со дня основания.

Что бы вы назвали главным достижением компании с момента ее появления в Сургуте 8 лет назад?

Мы сделали серьезный вклад в формирование культуры купли-продажи недвижимости в Сургуте. Важнейшее достижение - прозрачное ценообразование. Раньше агентства определяли комиссию за свои услуги на глаз, встречая клиента “по одежке” - чем дороже выглядит, тем больше заплатит.

Еще в прошлом десятилетии риэлторы вели базу объектов недвижимости “на коленке”. Сегодня сайт компании "Этажи" — это информативная платформа с полными данными о рынке недвижимости и качественным контентом: профессиональными фотографиями, планировками и 3D-турами с возможностью интерактивной прогулки по объекту.

Принцип единого окна, по которому работают "Этажи" , полностью меняет представление о сделке купли-продажи. Когда-то надо было неделями обивать пороги юристов, нотариусов, государственных инстанций. Сегодня клиент получает все услуги, обратившись в один наш офис. Мы подсчитали, что экономия времени клиента во время сделки с нами - более 50 часов.

Что вы считаете достижением компании по отношению к своим собственным сотрудникам?

В коллективе "Этажей" работает более 8000 человек в России и за рубежом. Мы научились взращивать в своих стенах таких специалистов, конкурировать с которыми на рынке очень сложно. Создана уникальная база подготовки кадров — это учебный центр с системой наставничества и субсидирования новичков. Появилась новая профессия, которой на рынке ранее не существовало, и средняя зарплата в которой в Сургуте сегодня 95 тысяч рублей.

Что привлекает клиентов в сервисе "Этажей" , за что выбирают именно вас?

Каждая 3-я сделка с недвижимостью в Сургуте проходит через компанию “Этажи”. Принцип “единого окна”, единый центр новостроек, ипотеки и страхования, вся надвижимость города в мобильном приложение, все это надежно внедрилось в жизнь наших клиентов. Мы привили культуру безопасных расчетов. Компания отвечает своей репутацией, предоставляя гарантию безопасности сделки. Это наш уникальный продукт.

В компании “Этажи” сургутяне могут приобрести новостройку по цене застройщика без комиссии, а иногда и ниже, покупая квартиру “от подрядчика”. Кроме того, клиенты "Этажей" получают ипотеку со ставкой до 1% ниже, чем напрямую в банке.

Какие планы у “Этажей” и что для вас главный двигатель развития?

Планы на ближайшее будущее - сделать наши услуги доступными не только для сургутян, но и жителей других городов Югры и Ямала. Компания продолжит открывать офисы в России и за рубежом. Сегодня конкуренция столь велика, а мир живет на таких скоростях, что мы не можем останавливаться. Но главный двигатель - довольные клиенты. Нас рекомендуют друзьям и это вдохновляет!