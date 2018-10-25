​Не нужно рисковать: дольщики переходят на эскроу-счета

Летом вступили в силу поправки к федеральному закону № 214-ФЗ «Обучастии в долевом строительстве многоквартирных домов». Изменения позволят защитить дольщиков от неблагонадежности застройщиков. Средства, вкладываемые дольщиком, будут застрахованы и должны храниться на специальном банковском счете (счете-эскроу) до момента сдачи дома в эксплуатацию и регистрации права собственности.

Переход на эскроу-счета позволит сделать рынок недвижимости более стабильным, а отношения между застройщиком и дольщиком более прозрачными и безопасными. Теперь все застройщики уйдут от котлового финансирования и не смогут платить деньгами дольщиков одной стройки за другую. Банки будут строго следить, куда застройщик тратит деньги, контролировать это будет Центробанк. Подозрительные операции по счету не проведут, а к застройщику в случае чего придет проверка. Информация о застройщиках и проектах будет объединена в едином реестре, а не на разных сайтах в произвольном виде, как это было раньше.

Это позитивные изменения, направленные на защиту дольщиков и минимизацию рисков при вложении средств в строящиеся объекты. При этом процесс подписания договора о долевом участии и оформления сделки не усложняется и занимает столько же времени, как и раньше.

Компания Брусника первой в стране начала внедрять данный механизм работы. Первая сделка со счетами эскроу была заключена летом 2018 года в Тюмени. В Сургуте купить квартиру по новой системе, со счетами эскроу, можно будет уже в этом году — в Доме 4 квартиала «Новин». В компании считают, что изменения в законодательстве сделают отношения застройщика и будущих покупателей квартир еще надежнее.

Оценить качество отделки помещений, выбрать понравившуюся планировку, узнать о действующих кредитных программах и обсудить условия покупки можно в офисе продаж Брусники по адресу: г. Сургут, Югорский тракт 2/1.

Дополнительная информация по телефону: +7 (3462) 44-20-56.

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Застройщик ООО «Брусника. Сургут». Проектные декларации на сайте www.brusnika.ru и наш.дом.рф. Подробную информацию можно получить в офисе продаж или по телефону +7 (3462) 44-20-56.