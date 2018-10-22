16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,3065   EUR  75,3702  

​Можно ли купить торговый центр за миллион рублей?

Фото shutterstock.com
Фото shutterstock.com

Люди всегда инвестируют в недвижимость. Нам психологически хочется владеть чем-то материальным: квартирой, загородным домом, магазином и т.д., в зависимости от возможностей каждого. Лет 10-20 назад можно было неплохо заработать, купив и затем продав жилую недвижимость. В последние годы ситуация кардинально меняется. На самом деле и тогда, когда цены на недвижимость росли, люди больше заработали бы на фондовом рынке. Просто не все были готовы инвестировать, большинство не понимало или боялось. К тому же операции на фондовом рынке – это риск. А купить, продать квартиру, сдавать в аренду – это более понятная история. Качественно подобранная с точки зрения долгосрочной стоимости недвижимость защищает сбережения от инфляции.

Однако в последние годы жилая недвижимость потеряла былую привлекательность. Доходность от сдачи в аренду составляет не более 4-5% годовых. Есть еще коммерческая недвижимость. Сейчас это, наверное, самый привлекательный вариант для инвестора на рынке недвижимости, потому что дает возможность получать рентный доход. Купить свой торговый центр или офисный центр – очень дорогое удовольствие. Мы вкладываем средства наших клиентов в крупные рентные объекты через паевые фонды недвижимости, это удобный и правильный инструмент коллективных инвестиций. Таким образом, даже с небольших капиталом по меркам коммерческой недвижимости (от 1 млн рублей) человек становится совладельцем крупного торгового центра в Москве, который может приносить до 10% годовых. Инвестировать таким образом в недвижимость можно в многочисленных отделениях «Сбербанк Первый», не сложнее, чем открыть депозит. Весь доход от сдачи в аренду управляющая компания ежеквартально выплачивает пайщикам фонда. Так это работает во всех развитых экономиках. В Америке, Европе 55% инвестиционной недвижимости находится в фондах.

Важная деталь - гарантировать доходность в случае с коллективными инвестициям нельзя. Это запрещено законом. Однако стоимость правильно подобранного объекта всегда будет положительной, так как у здания есть стоимость строительства, и при грамотном управлении объект всегда будет востребован арендаторами.

Существует три главных критерия хорошей коммерческой недвижимости. Во-первых, расположение объекта – по пути или рядом с домом, работой. Если объект удачно расположен - постоянно идет поток потребителей, которых привлекают правильно подобранные арендаторы - гипермаркеты, кинотеатры, развлекательные зоны. Такой объект всегда будет приносить доход.

Второй важный критерий – как построено здание. Грамотная конструкция здания (шаг колонн, высота потолков, нагрузка на перекрытия) позволяет минимизировать затраты на текущую эксплуатацию, делать внутренние перепланировки без особых капитальных затрат и размещать новых арендаторов, то есть быстро реагировать на изменения рынка.

Третий критерий – правильное управление. Управляющий должен понимать целевую аудиторию объекта и предлагать продукт в соответствии с возможностями и пожеланиями этих клиентов.

После истечения срока действия фонда управляющая компания продает объекты по максимально возможной стоимости. Это опять же требование законодательства. Вырученные от продажи денежные средства распределяются между пайщиками фонда. При этом в течение всего срока жизни фонда пайщики получают регулярный рентный доход, который формируется из платежей арендаторов коммерческой недвижимости.

Еще один важный момент состоит в том, что инвестирование происходит через закрытые фонды недвижимости, и «выйти» из них можно лишь по окончании срока. Чтобы получить хорошую цену, не нужно торопиться с продажей объекта, поэтому управляющая компания планирует, что деньги инвесторы размещают на конкретный срок.

Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:16, просмотров: 282, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Это - нож с двумя лезвиями

​Это - нож с двумя лезвиями
Председатель Сургутского Болгарского землячества прокомментировал законопроект об адаптации мигрантов
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 21 октября в 15:40
659 15
Суд над ханты

Суд над ханты
Суду, прокуратуре, а также администрации округа и лично губернатору стоит внимательно разобраться в сложившейся ситуации и прекратить дело из-за отсутствия состава преступления в действиях охотников-ханты. Хватит позорить округ на всю Россию
Атанас Атанасов, председатель Сургутского болгарского землячества 19 октября в 14:32
1830 3
Как Навальный ответил на вызов главы Росгвардии на дуэль?

Как Навальный ответил на вызов главы Росгвардии на дуэль?
Спойлер: позвал его на телевидение
Артем Мазнев 19 октября в 19:51
538 0
Не верю! // ИНФОГРАФИКА

Не верю! // ИНФОГРАФИКА
Аудитория siapress.ru усомнилась в заявлении вице-премьера Дмитрия Козака, о том что новые тарифы на электроэнергию не приведут к росту платежей за ЖКХ
Константин Шперлинг 19 октября в 17:43
474 0
​Рудион по пятницам: «Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже»

​Рудион по пятницам: «Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже»
Ева Рудион 19 октября в 17:31
1009 1
Для нас возможен только шестидневный режим работы.

Для нас возможен только шестидневный режим работы.

Директор лицея им. Хисматулина — о переходе на пятидневку
Семен Фисун, директор лицея им. Хисматулина  19 октября в 15:23
557 1
Родители учеников старшей школы готовы, чтобы их дети чуть ли не по воскресеньям ходили на занятия

Родители учеников старшей школы готовы, чтобы их дети чуть ли не по воскресеньям ходили на занятия
Директор Сургутского естественно-научного лицея — о переходе на пятидневку
Наиля Ялчибаева, директор Сургутского естественно-научного лицея 19 октября в 15:09
598 1
«Русские язык и литература - основа для диалога и приезжих, и местного населения»

«Русские язык и литература - основа для диалога и приезжих, и местного населения»
Сургутские ученые – о проблемах адаптации мигрантов и методах их решения, уже доказавших свою эффективность
Маргарита Стройнова 19 октября в 11:59
466 0
От стойбищ оленеводов до культурных «якорей»

От стойбищ оленеводов до культурных «якорей»
Сургутский район будет развивать новые направления туризма
Артем Мазнев 19 октября в 11:29
226 0
​Пятидневка в сургутских школах: да или нет

​Пятидневка в сургутских школах: да или нет
А если нет, то с чего ради?
Анастасия Семихатских 18 октября в 16:42
1453 49
​В Сургуте открыли памятник жертвам политических репрессий

​В Сургуте открыли памятник жертвам политических репрессий
Воплощение идеи длилось 15 лет
Редакция СИА-ПРЕСС 18 октября в 16:40
839 26
​СурГУ занялся допобразованием школьников

​СурГУ занялся допобразованием школьников
Университет открыл 16 новых программ для детей с пятого по одиннадцатый класс
Константин Шперлинг 18 октября в 12:43
480 0
Сибпромстрой удостоен премии RREF AWARDS - престижной награды в сфере недвижимости

Сибпромстрой удостоен премии RREF AWARDS - престижной награды в сфере недвижимости
Сегодня у покупателя в цене надежность вложенных средств и репутация застройщика
Игорь Свинков 18 октября в 09:19
302 0
Транспортная прокуратура не теряет надежды привлечь сургутский аэропорт к ответственности в деле о пьяных пилотах «Победы»

Транспортная прокуратура не теряет надежды привлечь сургутский аэропорт к ответственности в деле о пьяных пилотах «Победы»
Несмотря на то, что месяц назад арбитражный суд оказался именно на стороне аэропорта
Анастасия Семихатских 17 октября в 16:59
436 0
​В Сургуте озвучили список великих людей, чьими именами может быть назван местный аэропорт

​В Сургуте озвучили список великих людей, чьими именами может быть назван местный аэропорт
Топ-10 вариантов был сформирован из наиболее популярных предложений, поступивших от разных муниципалитетов Югры
Лилия Сулейманова 17 октября в 16:53
1364 43
«До семи лет все дети — ангелы»

«До семи лет все дети — ангелы»
Интервью с сургутским воспитателем Людмилой Пистоль о воспитании нового поколения, родительской ответственности и современных педагогах
Анастасия Якупова 17 октября в 16:13
466 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика