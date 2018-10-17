​5 сургутских новостроек, в которых можно справить новоселье уже в Новом году

Пока температура воздуха за окном стремительно падает, на сургутском рынке недвижимости становится все жарче. Самый высокий сезон продаж в разгаре. Предложение на “первичке” к концу года вырастет до 3500 объектов. Подробности читайте в обзоре от компании "Этажи".

1. ЖК комфорт класса "Литератор" выделяется на фоне соседей изысканной архитектурой в стиле классицизма. Улучшенная черновая отделка дает возможность выполнить перепланировку по своему вкусу. При покупке на стадии строительства застройщик готов ее документально оформить. Стоимость ремонта от застройщика можно включить в ипотеку. Закрытая территория, большая зона отдыха во дворе без доступа автомобилей, безбарьерный вход в подъезд, консьерж. Здесь вы точно почувствуете, что о вашей безопасности и комфорте уже позаботились.

ЖК “Литератор”

2.Удачная локация ЖК "За ручьем" открывает потрясающий вид на парк “За Саймой” и городскую перспективу. Квартиры сдаются в черновой отделке, что дает возможность реализовать практически любые дизайнерские идеи. Стройка идет опережающими темпами, один из домов планируется сдать на год раньше. Застройщик спланировал закрытый двор без доступа автомобилей. Бонус - природный парк прямо на территории, детский сад и даже поликлиника. 20А мкр.

ЖК "За ручьём", жилой дом №6, мкр 20А

3. Новоселам ЖК "Новые Ключи" придется по вкусу размеренный образ жизни вдали от городской суеты. Это единственный ЖК с собственным парком площадью 9 Га. Квартиры сдаются в улучшенной черновой отделке.

На территории строится собственная школа, детский сад, паркинг с автомастерской, мойкой и магазинами. Все это позволит наслаждаться загородной жизнью и не беспокоиться о бытовых мелочах, таких как поездка в супермаркет или обслуживание автомобиля. 45 мкр.

ЖК «Новые ключи», дом 3, ЖК «Новые ключи», дом 4

4. ЖК "Новин" - это комфорт во всем. Полностью изолированная территория комплекса спрячет жизнь его резидентов от посторонних глаз.

Квартиры сдаются в предчистовой отделке.

Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, доступ на территорию ЖК только при наличии ключа, подземный паркинг, двор, свободный от машин. В таком ЖК вы в полной безопасности.

Во дворе есть все для организации досуга: футбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты, зоны барбекю.

Запланировано строительство детского сада и школы с бассейном. 35 мкр.

Квартал "Новин", ГП-2, ул. И.Киртбая, Квартал "Новин", ГП-3, ул. И.Киртбая

5. ЖК "Северное сияние" - это дома, сданные в эксплуатацию, где можно сразу приступать к ремонтным работам. Часть квартир застройщик предлагает в предчистовом варианте, что значительно сэкономит время и деньги на отделке.

Индивидуальные бойлеры в квартирах позволят не зависеть от отключений горячей воды. Безопасные детские площадки огорожены и расположены выше уровня дорог. В пешей доступности строится школа и детский сад. 42 мкр.

Покупая новую квартиру, мы покупаем, прежде всего образ жизни. Каким он будет, решаете вы. Сделать правильный выбор и и встретить Новый год уже в новой квартире бесплатно помогут эксперты компании "Этажи".