16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,9751   EUR  76,5047  

​Квартирный вопрос изнутри

Один день на рынке недвижимости

Два-три за всю жизнь: именно столько раз россиянин со средним достатком продает и покупает квартиры. От того как пройдет сделка зависит многое, ведь чаще всего на кону такие суммы, которые зарабатываются годами. Лучшее, что можно сделать - доверить сделку профессионалу. Как выглядит изнутри работа специалиста по недвижимости? Менеджер отдела продаж компании "Этажи" Ирина Емелина знает все о том, как купить и продать в лучшем виде.

Что остается за кадром сделки

Рабочие будни Ирины расписаны в гугл-календаре по минутам. Час - полтора в день уходит на рекламу объектов. Риэлтор решает где дать объявление о продаже квартиры, офиса или дачи. В этот момент Ирина – маркетолог.

Звонки и встречи. Одновременно такой опытный специалист по недвижимости как Ирина может вести 12 сделок. Большинство из них с привлечением ипотечных средств и каждому клиенту надо подобрать выгодный кредит. Здесь подключается специалист по ипотеке, из 42 программ выбирает лучшие варианты. Покупатель получает весь комплекс услуг в одном офисе без лишней беготни по городу, причем под более выгодный процент. Клиенту необходимо лишь заполнить одну заявку, которую специалист единовременно отправит в несколько банков для одобрения самой выгодной ставки для покупателя.

Инстанции. Риэлтор сопровождает клиента везде: к нотариусу, в УК, в МФЦ. Не всегда можно записаться заранее, а сделка не ждет. Самая длинная очередь в риэлторской практике Ирины заняла 6 часов.

Показы обычно проходят вечером и в выходные. Приходится учитывать график продавца и покупателя. Необходимо точно понять потребности и запросы клиента. Риэлтор, как психолог, должен тонко чувствовать ситуацию.

"Сейчас продаю комнату в коммунальной квартире. Это долевая собственность, требуется нотариальное заверение сделки, плюс собственники в другом городе. Непростая сделка, но на днях уже будет подписан договор купли-продажи", - говорит Ирина Емелина

Не бывает одинаковых сделок, но Ирина всегда спокойна за клиентов. “Этажи” дают гарантию безопасности сделки. Юристы все проверят, и в случае необходимости будут представлять интересы клиента в суде.

“Все включено” или 7 фактов о риэлторах, которые вы не знали

В Сургутском филиале компании "Этажи" 220 риэлтеров. Им помогает большой бэк офис: юристы, специалисты по ипотеке и страхованию, аналитики. Каждый отвечает за свой участок работы. При такой поддержке вероятность ошибки меньше, эффективность выше.

Субинвестирование рекламы - эксклюзив "Этажей", не встречается в других агентствах недвижимости;

Собственная IT-платформа компании экономит время, автоматизирует процессы;

Мобильное приложение "Этажей", через которое клиент может подобрать квартиру, связаться с риэлтором и узнать о ходе сделки;

Обучение за счет компании и стипендия в первые 2 месяца - это уникальная возможность получить новую профессию;

Система наставничества – новички попадают в надежные руки опытных коллег;

Средняя зарплата начинающего риэлтора - 40 тыс.руб., опытного - 70 тыс.руб;

Бизнес - атмосфера. Попадая в Сургутский офис "Этажей", чувствуешь ее в воздухе. Open space с панорамными окнами, кофе для клиентов и стильные переговорные, за стенами которых остаются подробности сделок.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:30, просмотров: 84, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

Пятёрка по литературе. Что нужно почитать молодёжи? Ответы — в топе книг от доцента кафедры лингвистики и переводоведения СурГУ Татьяны Гришенковой

Пятёрка по литературе. Что нужно почитать молодёжи? Ответы — в топе книг от доцента кафедры лингвистики и переводоведения СурГУ Татьяны Гришенковой
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:37
67 1
Сургутянин стал чемпионом мира по парашютному спорту//ИНТЕРВЬЮ, ФОТО

Сургутянин стал чемпионом мира по парашютному спорту//ИНТЕРВЬЮ, ФОТО
Команда российских парашютистов «Югра», в которую входит преподаватель СурГПУ Иван Мыльченко, выиграла Чемпионат мира в Австралии
Елена Курилова, Центр информации и связи с общественностью СурГПУ Сегодня в 11:54
219 2
​У отца за пазухой

​У отца за пазухой
Отвечать за безопасность сургутских школьников будут их родители
Анастасия Семихатских Сегодня в 11:03
297 4
​Прививкам от гриппа – нет // ИНФОГРАФИКА

​Прививкам от гриппа – нет // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru высказалась против вакцинации
Константин Шперлинг 11 октября в 18:01
388 0
​Сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» готов к Суперлиге. Первая игра состоится 14 октября

​Сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» готов к Суперлиге. Первая игра состоится 14 октября
Константин Шперлинг 11 октября в 17:13
569 0
​Студенты года Югры учатся в Педагогическом

​Студенты года Югры учатся в Педагогическом
Именно они будут представлять наш регион на Всероссийском «Студенте года-2018»
Елена Курилова, центр информации и связи с общественностью СурГПУ 11 октября в 15:20
390 1
Дума Сургутского района приняла отчет о подготовке к зиме и судьбе долгостроя в Белом Яре

Дума Сургутского района приняла отчет о подготовке к зиме и судьбе долгостроя в Белом Яре
Иван Назаров 11 октября в 11:26
265 0
Какие дороги построят в Сургуте в ближайшие годы?

Какие дороги построят в Сургуте в ближайшие годы?
Трасса через стадион, развязки за миллиарды и улица Маяковского
Артем Мазнев 11 октября в 07:24
867 14
​Петров и Баширов VS Мамаев и Кокорин

​Петров и Баширов VS Мамаев и Кокорин
siapress.ru предлагает выбрать медийную пару друзей года
Ева Рудион 10 октября в 21:25
634 7
​Школьников не устраивает уникальная рыбка

​Школьников не устраивает уникальная рыбка
Треть голосующей аудитории siapress.ru рассказала, что их детям не нравится питание, которое предлагают в столовых
Константин Шперлинг 10 октября в 16:27
540 1
Сплошное расстройство! // ТЕСТ

Сплошное расстройство! // ТЕСТ
Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. Попробуйте определить различные душевные заболевания по характерным симптомам
Редакция СИА-ПРЕСС 10 октября в 15:01
603 5
​В зоне психологического комфорта

​В зоне психологического комфорта
Кто и как следит за душевным состоянием заключенных и сотрудников сургутского ЛИУ-17
Лилия Сулейманова 10 октября в 11:48
413 2
Финансовый омбудсмен защитит права потребителей

Финансовый омбудсмен защитит права потребителей
Интервью с управляющим Отделением по Тюменской области Банка России Сергеем Поповым
Пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России 10 октября в 12:36
373 1
​Большинство читателей портала siapress.ru не озабочены утилизацией батареек // ИНФОГРАФИКА

​Большинство читателей портала siapress.ru не озабочены утилизацией батареек // ИНФОГРАФИКА
Константин Шперлинг 09 октября в 18:17
502 4
Сургутский район будет выделять гранты по 5 миллионов рублей начинающим предпринимателям

Сургутский район будет выделять гранты по 5 миллионов рублей начинающим предпринимателям
Какие проекты могут рассчитывать на беспрецедентную меру поддержки siapress рассказала начальник управления инвестиционной политики администрации Сургутского района Елена Мельникова
Маргарита Стройнова 09 октября в 14:07
534 0
«То, что такой объект городу нужен — безусловно»

«То, что такой объект городу нужен — безусловно»
О строительстве бюро судмедэкспертизы в Сургуте
Алексей Добровольский, директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры 09 октября в 11:12
419 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика