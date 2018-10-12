​Квартирный вопрос изнутри

Два-три за всю жизнь: именно столько раз россиянин со средним достатком продает и покупает квартиры. От того как пройдет сделка зависит многое, ведь чаще всего на кону такие суммы, которые зарабатываются годами. Лучшее, что можно сделать - доверить сделку профессионалу. Как выглядит изнутри работа специалиста по недвижимости? Менеджер отдела продаж компании "Этажи" Ирина Емелина знает все о том, как купить и продать в лучшем виде.

Что остается за кадром сделки

Рабочие будни Ирины расписаны в гугл-календаре по минутам. Час - полтора в день уходит на рекламу объектов. Риэлтор решает где дать объявление о продаже квартиры, офиса или дачи. В этот момент Ирина – маркетолог.

Звонки и встречи. Одновременно такой опытный специалист по недвижимости как Ирина может вести 12 сделок. Большинство из них с привлечением ипотечных средств и каждому клиенту надо подобрать выгодный кредит. Здесь подключается специалист по ипотеке, из 42 программ выбирает лучшие варианты. Покупатель получает весь комплекс услуг в одном офисе без лишней беготни по городу, причем под более выгодный процент. Клиенту необходимо лишь заполнить одну заявку, которую специалист единовременно отправит в несколько банков для одобрения самой выгодной ставки для покупателя.

Инстанции. Риэлтор сопровождает клиента везде: к нотариусу, в УК, в МФЦ. Не всегда можно записаться заранее, а сделка не ждет. Самая длинная очередь в риэлторской практике Ирины заняла 6 часов.

Показы обычно проходят вечером и в выходные. Приходится учитывать график продавца и покупателя. Необходимо точно понять потребности и запросы клиента. Риэлтор, как психолог, должен тонко чувствовать ситуацию.

"Сейчас продаю комнату в коммунальной квартире. Это долевая собственность, требуется нотариальное заверение сделки, плюс собственники в другом городе. Непростая сделка, но на днях уже будет подписан договор купли-продажи", - говорит Ирина Емелина

Не бывает одинаковых сделок, но Ирина всегда спокойна за клиентов. “Этажи” дают гарантию безопасности сделки. Юристы все проверят, и в случае необходимости будут представлять интересы клиента в суде.

“Все включено” или 7 фактов о риэлторах, которые вы не знали

В Сургутском филиале компании "Этажи" 220 риэлтеров. Им помогает большой бэк офис: юристы, специалисты по ипотеке и страхованию, аналитики. Каждый отвечает за свой участок работы. При такой поддержке вероятность ошибки меньше, эффективность выше.

Субинвестирование рекламы - эксклюзив "Этажей", не встречается в других агентствах недвижимости;

Собственная IT-платформа компании экономит время, автоматизирует процессы;

Мобильное приложение "Этажей", через которое клиент может подобрать квартиру, связаться с риэлтором и узнать о ходе сделки;

Обучение за счет компании и стипендия в первые 2 месяца - это уникальная возможность получить новую профессию;

Система наставничества – новички попадают в надежные руки опытных коллег;

Средняя зарплата начинающего риэлтора - 40 тыс.руб., опытного - 70 тыс.руб;

Бизнес - атмосфера. Попадая в Сургутский офис "Этажей", чувствуешь ее в воздухе. Open space с панорамными окнами, кофе для клиентов и стильные переговорные, за стенами которых остаются подробности сделок.