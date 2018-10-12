​Встретим столетие комсомола вместе!

В октябре этого года комсомол празднует 100-летие! Бригада ударников труда под руководством Веры Панасевич показала настоящий мастер-класс в жилом комплексе «Новые ключи» в 45-м микрорайоне г.Сургут.

Вера Панасевич – Герой Социалистического Труда. Человек, чья бригада участвовала в комсомольских стройках. Гости показали мастер-класс по выравниванию стен в квартире строящегося дома.

Среди строителей ЖК «Новые ключи» – ученики Веры Ивановны. Для них было честью встретиться со своим учителем и вспомнить, какие технологии строительства были более 10-ти лет назад.

Вера Ивановна были приятно удивлены теми подходами к строительству, которые применяются сейчас и высоко оценили качество строительства жилого комплекса «Новые ключи»! «Балкон теплый, окна трехслойные! Обои будут клеить – ничего не надо больше! Тоненько прошпаклевал и все. Заезжай и живи. Ну, очень хорошо»! – таким словами охарактеризовала Вера Ивановна свои впечатления от увиденных квартир.

Участникам ударных социалистических строек было приятно вернуться в молодость, и они с радостью делились опытом с молодым поколением и подметили, что сегодняшние технологии куда более комфортные и долговечные, нежели были раньше.

Посмотреть видео о мастер-классе.