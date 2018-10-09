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​Хорошее помещение – фундамент успешного бизнеса

В условиях высокой конкуренции на рынке для каждого бизнесмена очень важно найти хороший вариант помещения для своего офиса, ресторана или магазина.

Сейчас предприниматели стали очень внимательно и требовательно подходить к вопросу покупки коммерческой недвижимости. Каждый бизнесмен стремится минимизировать вложения в ремонт и обустройство помещения, хочет иметь понятную систему учета коммунальных платежей, удобную парковку для сотрудников и клиентов. Выбор правильного помещения позволит сократить затраты на старте и оптимизировать расходы в процессе эксплуатации.

Количество площадей, изначально спроектированных под коммерческие нужды, в жилых комплексах Сургута невелико. А выгода покупки квартир на первом этаже в «старом» жилом доме для многих бизнесменов уже не так очевидна. Поскольку неизбежны существенные временные и финансовые затраты на вывод помещения из жилого фонда, перепланировку и ремонт.

Если раньше каждый стремился найти помещение в центре города, то сейчас новые районы становятся все более востребованным направлением инвестиций в коммерческую недвижимость.

Западный жилой район Сургута в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся. Этому способствует его выгодное расположение на пересечении крупных транспортных магистралей, наличие в шаговой доступности офисов структурных подразделений градообразующих предприятий и уже сформировавшихся крупных жилых массивов.

Именно поэтому коммерческие помещения в квартале «Новин» выгодно отличаются от уже предлагаемых объектов недвижимости на рынке Сургута. Площадь предлагаемых к продаже помещений варьируется от 68 до 164 кв. м, а высота потолков 5,5 метров. Стоимость помещений начинается от 6,8 млн руб., что сопоставимо со стоимостью большой трехкомнатной квартиры.

Брусника предлагает данные помещения для общественного и коммерческого назначения. Все помещения находятся на первой линии жилого дома, в шаговой доступности от Югорского тракта. Уже сейчас по этой магистрали ежедневно проезжает несколько тысяч автомобилей, а с планируемым продлением улицы Игоря Киртбая этот поток только усилится. Кроме того, каждый потенциальный клиент может достаточно быстро доехать до квартала «Новин» из любой точки города и близлежащих поселков – Белый Яр и Солнечный.

Все коммерческие помещения в «Новине» имеют отдельный вход, правильную планировку, без ненужных стен и лишних перегородок, что удобно при разработке дизайн-проекта и отделке.

Витражное уличное остекление обеспечивает хорошую инсоляцию днем и придает эстетичный вид помещению. Фасады «Новина», включая коммерческие помещения, будут оформлены в единой концепции, её разрабатывают дизайнеры Брусники, а за соблюдением реализации проекта будет следить управляющая компания.

В таких помещениях может расположиться уютное кафе или небольшой ресторанчик, креативно спроектированный офис или магазин, тематический фитнес-центр или аптека.

Коммерческие помещения в «Новине» органично дополняют жилую зону, но не вторгаются в пространство жителей дома. Внешний периметр дома будут окружать зеленые насаждения и гостевая парковка для потенциальных клиентов.

Важным отличием коммерческих площадей в «Новине» является то, что обустройство не потребует существенных вложений. В каждом помещении будут выровнены стены «под маяк», сделана стяжка пола, установлены все необходимые инженерные коммуникации, включая качественные радиаторы отопления, приборы учета тепла, воды и электроэнергии.

Ю.Ладик, директор по продажам компании Брусника

«Брусника предлагает 11 коммерческих помещений в Третьем доме квартала «Новин». Качественная предчистовая отделка и наличие всех необходимых инженерных коммуникаций существенно сократят вложения в отделку офиса. Эти средства можно будет не выводить из оборота, что позволит поддержать стабильность доходов компании. Современные системы учета тепла, воды и электроэнергии существенно сократят расходы на коммунальные платежи. Опыт Брусники показывает, что коммерческие помещения в наших домах окупаются в срок от 5 до 7 лет. Такие инвестиции решают главную задачу – сохранить деньги и получить прибыль. Каждому клиенту мы предлагаем удобный и выгодный сервис покупки, полное юридическое сопровождение на всех этапах совершения сделки».

Помимо поиска качественного помещения для собственного бизнеса, не менее важным является вопрос: купить помещение или платить высокие арендные платежи?

Покупка недвижимости обычно сопряжена с большими единовременными расходами, даже если это небольшое помещение. Поэтому многие бизнесмены вынуждены тратиться на аренду, что в долгосрочной перспективе получается еще дороже.

Но есть альтернатива. Если в момент покупки клиент не располагает необходимой суммой, он может воспользоваться программами кредитования от банков-партнеров Брусники.

Так, например, при покупке коммерческого помещения площадью 90 кв. м в кредит от Сургутнефтегазбанка первоначальный взнос составит 20%, а платеж по кредиту по ставке 13% – 83 800 руб. в месяц*. Фактически, цена за пользование помещением в кредит составит чуть более 900 руб. за квадратный метр.

Это значительно выгоднее, чем арендовать помещение, стоимость которых по Сургуту варьируется от 1 000 до 1 500 руб. за квадратный метр в месяц. Кроме того, после выплаты кредита, помещение переходит в собственность и становится полноценным бизнес-активом.

Оценить качество отделки помещений, выбрать понравившуюся планировку, узнать о действующих кредитных программах и обсудить условия покупки можно в офисе продаж Брусники по адресу: г. Сургут, Югорский тракт 2/1.

Дополнительная информация по телефону: +7 (3462) 44-20-56.

* юридическая информация: Застройщик ООО «Брусника. Сургут». Проектные декларации на сайте www.surgut.brusnika.ru. Подробную информацию можно получить в офисе продаж или по телефону +7 (3462) 44-20-56.


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09 октября 2018 в 10:02, просмотров: 1481, комментариев: 0


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