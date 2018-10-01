​Время новых детских площадок

Летом этого года московское ландшафтное бюро AFA провело масштабное исследование дворов в трёх крупных российских городах – Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени. Результатом стали практические рекомендации по обустройству дворовых территорий. Учёные-психологи и специалисты по детской игре разработали специальную методику сбора и аналитики информации, после чего провели детальный опрос горожан, которые пользуются игровыми и детскими площадками.

По результатам исследования, стало ясно, какие объекты во дворе популярны у детей и у подростков, и даже вычислили, что на площадках интересует взрослых.

«Игровая площадка принимает на себя функции публичных пространств, которых зачастую не хватает в городе», — заключили авторы методики, кандидаты психологических наук Инна Котляр и Мария Соколова.

Почему так важно изучать мнение жителей?

В проводимом исследовании «Привлекательность детской уличной площадки» исследователи тщательно изучили российский опыт обустройства дворовых территорий. При этом были учтены все международные стандарты.

Одним из основных результатов научной работы стало понимание системной проблемы практически всех российских дворов. Дело в том, что сегодня в нашей стране упор делается преимущественно на потребности маленьких детей. В то же время подросткам серьёзно не хватает полноценно организованного пространства по их интересам.

«Такие исследования проводят во всем мире: странах Евросоюза, США, Австралии. В России анализ детских площадок пока не так популярен, но это общемировая тенденция, которая в последние годы дошла и до нас», — рассказала Мария Соколова.

Анкетирование и постоянные наблюдения помогли специалистам выявить как самые востребованные игровые элементы во дворах новостроек, так и наиболее дефицитные. По сути, эти данные уже могут стать практическими рекомендациями застройщикам.

На первом этапе были опрошены взрослые и дети от 7 лет. В пятёрку их предпочтений вошли большая винтовая горка, лазалки, качели-гнёзда, вертушка-эксцентрик, оборудование для самых маленьких. Важным элементом по-прежнему остаётся песочница – центр игр и общения малышей.

Чаще других посетителей детские игровые площадки занимают дети до 14 лет – 41%. 25% - сопровождающие их взрослые. 33% - жители, которые приходят пообщаться и отдохнуть.

С другой стороны, школьники и подростки склонны к рискованным играм. Они хотят двор с качественным спортивным оборудованием. На ура ими принимаются экстремальные развлечения. Таким объектом может стать, например, тарзанка.

Психологи призывают застройщиков учитывать все возрастные категории при создании двора.

Дворы должны быть интереснее и разнообразнее

Исследование также показало, что одно только разнообразие инвентаря задачу не решает. Важна сама площадка. Детям нужен рельеф. Такая «пересечённая» местность даёт в разы больше возможностей для игры и движения, чем скучная ровная поверхность. И наоборот – родители малышей предпочитают именно плоские, «безопасные» пространства.

Вывод из этого очевиден: дворам больших новостроек нужны детально спроектированные разноуровневые площадки, которые будут интересны всем. К сожалению, сегодня такие комплексные решения в России скорее яркие исключения из конвейера однотипных дворов.

Чем больше возможностей даёт двор детям, тем разнообразнее становятся их игры в нём. Тогда опасные объекты (пустыри, стройки и пр.) их уже интересуют заметно меньше. Активность детей перенаправляется.

Дворовая среда создаётся не только турниками и песочницами, даже если они очень дорогие.

Детская игровая площадка во дворе – это не набор оборудования. Здесь необходимо учитывать потребности и детей, и взрослых. Площадка во дворе должна быть многофункциональной и предоставлять разнообразные возможности игры с одними и теми же элементами.

«Общение с природой» достигается за счёт газонов и интересных посадок. Скажем, если на территории жилого комплекса высадить 20 видов деревьев и цветов, он наверняка станет местом притяжения жителей. Это лишь один пример того, как можно гармонично совместить в одном дворе игровую зону и природу.

Отдельного внимания заслуживает покрытие игровых площадок. Большинство из опрошенных взрослых выбрали бы для него искусственные материалы. Они яркие, меньше пачкаются и в целом очень практичные. Однако специалисты-дизайнеры убеждены, что упор следует делать не только на искусственные, но и на натуральные материалы. На однородной резиновой площадке у ребёнка меньше возможностей для игры, а в песке или щепе он всегда найдёт себе занятие.

Оригинальные, качественно проработанные дворы всегда будут пользоваться повышенным спросом у покупателей. Они готовы голосовать за это рублём. Понятно, что цена такого комфортного внутридомового пространства включается в стоимость квартиры.

Первопроходцем таких комплексных решений в России была компания Брусника.

По итогам исследования, можно составить «портрет» идеального двора для жителей:

Игровой рельеф: наличие разных уровней и комплексов, а не только плоских поверхностей.

Натуральные материалы: песок, галька, земля — всё, что можно преобразовывать.

Допустимые риски: игровая площадка, на которой дети смогут развиваться.

Природа: деревья и кусты, свет и тень.

Качественная среда: места для отдыха, маршруты для прогулок.

Оборудование для всех возрастов: малышам и мамам – одно, подросткам – совсем другое.

Пространство для игр: ничто не должно мешать детям просто носиться. Прежде всего, во дворе не должно быть машин.

Сейчас сургутский рынок новостроек перенимает этот успешный опыт. Даже у бюджетных жилых комплексов появляются интересные дворы.

Если вы хотите увидеть в Сургуте, где уже реализован подобный двор – приходите всей семьей на экскурсию в квартал «Новин». Этот проект реализуется компанией Брусника. В этом квартале вы найдете все, что нужно вам и вашей семье.

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