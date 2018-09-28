Отделаться слегка или по полной?

С недавних пор покупателей новостроек можно разделились на две группы. Тех, кто хочет впервые переступить порог купленной квартиры уже с вещами и кошкой, и тех, кто готов к сотне мешков цемента. С ремонтом или без? Если вы еще не уверены, на чью сторону встать - вам поможет обзор от эксперта Ирины Емелиной (компания "Этажи"). Её мнение при разработке новых решений учитывают многие сургутские застройщики.

Черновая отделка в панельном доме - это самый бюджетный вариант. В Сургуте панельные многоэтажки продаются уже в готовом виде: покупай и заходи с ремонтной бригадой. Затраты на покупку самого жилья скромные, но расходы на отделку всегда высокие, а ремонт может быть затяжным. Соседей у вас будет много - около тысячи семей.

Черновая отделка в монолитном доме – рай для перфекциониста, но “чистилище” для его бюджета - в смысле, подчистит основательно. В таком доме можно придумать практически любую планировку. Однако все имеет свою цену: проект будет затратным по деньгам и времени.

Улучшенная черновая отделка потребует гораздо меньше цемента. Такая квартира предстанет перед вами со стяжкой на полу, межкомнатными стенами и электропроводкой. Свет в окне засверкает хоть и не сразу, но до финиша будет не так далеко, как с базовой черновой. Улучшенная черновая отделка чаще всего встречается в густонаселенных панельных домах. Соседей будет много, а, значит, жить станет не только лучше, но и веселее.

Предчистовая отделка – это заботы самого застройщика и сплошное удовольствие для покупателя. Конечно, если вы готовы дорого заплатить за каждый квадратный метр квартиры. После того, как исчезнет строительная пыль, вам останется только приятная творческая работа: поклеить обои, уложить плитку, установить потолки и познакомиться с соседями. Это дома комфорт-класса, а значит, меньше народу – больше…. места на парковке.

Чистовая отделка может быть как совсем бюджетной, так и подороже. Эконом-вариант из серии «чистенько-свеженько» прибавит к стоимости квартиры 100-200 тысяч, зато избавит вас от решения каких-либо проблем кроме одной – как расставить мебель.

Чистовая отделка уровня «комфорт» уже для любителей переступать порог новой квартиры с котиком под мышкой. Такой каприз за ваши деньги выльется в 8-9 дополнительных тысяч за “квадрат.” За это застройщик обещает совсем другой уровень удобств: заезжай и живи. Котику точно понравится.

Самый главный плюс чистовой отделки помимо эстетического удовольствия и экономии времени/ сил – возможность “вписать” ремонтные затраты в ипотеку. Да, нагрузка увеличится, но за эти деньги вы даже руки не испачкаете в строительной пыли.

Выбрать свою новостройку и узнать о видах отделки можно на сайте компании "Этажи".