Сургутяне с ипотекой

2018 год начался с небывалого спроса на ипотеку: по данным Сбербанка, они выдали за первое полугодие 7 тысяч жилищных займов, увеличив объемы кредитования на 15%. Март и август в Сургуте стали пиковыми по количеству обращений за ипотечными кредитами.

Только по данным компании “Этажи” в августе поступило 440 заявок от горожан. В сентябре этот рекорд может быть побит. По данным компании, сегодня 75% сделок совершаются с привлечением ипотеки. Сургутяне обычно берут кредит на 15-20 лет, но погашают за 7-8. Такое поведения рынка - признак уверенности сургутян в доходах и возможность жить c кредитной нагрузкой.

Рассказывает сургутянка Марина Степнова: “За последние пять лет нам пришлось сменить три съемные квартиры. Под новый год мы загадали переехать в последний раз. Так и произошло, мы обратились в риэлторскую компанию, где специалисты не только помогли выбрать квартиру, но и подобрали выгодную ипотечную программу. Теперь мы платим около 25 тысяч в месяц, но за свое, а не за чужое жилье”.

Как взять жилищный кредит не в ущерб качеству жизни?

При оформлении ипотеки важно правильно рассчитать свои финансовые возможности. «Мы советуем клиентам рассчитывать нагрузку на свой бюджет. Программы нужно выбирать такие, где ежемесячный платеж не превышает 40% от дохода. Я всегда привожу в пример случаи, когда семья приобрела дорогую квартиру в ипотеку, но через пару лет им приходилось ее продавать, чтобы приобрести дешевле. Наши специалисты по недвижимости стараются оградить клиентов от таких рисков и расходов», — рассказывает Наталья Павлова, и.о. руководителя ипотечного отдела компании «Этажи».

Независимые специалисты по ипотеке помогут сориентироваться в многообразии банковских продуктов. Расскажут о доступных скидках на ипотечную ставку, подберут клиенту программу с самой низкой возможной ставкой. Так можно сэкономить на ежемесячном обслуживании кредита, сделав его дешевле, и снизить нагрузку на семейный бюджет. Наталья Павлова отметила, что специалисты интересуются, насколько комфортно клиенту будет выплачивать кредит. Если человек сомневается, ему рекомендуют пересмотреть сумму займа.

Посмотрим, как устроен бюджет среднестатистической молодой семьи из двух человек: какие доходы, расходы, какая ипотека будет комфортной?

*Финансовую услугу оказывает Промсвязьбанк (ПАО). Программа кредитования банка "Вторичный рынок", ставка 8,7% (с преференцией “Этажей) при условии выхода на сделку в течение 30 дней с даты одобрения и добровольном страховании жизни и здоровья. При первоначальном взносе от 20%, комиссия отсутствует, обеспечение по кредиту - залог приобретаемого объекта недвижимости. Досрочное погашение возможно. Доп.расходы по кредиту - страхование объекта залога, оценка имущества. Промсвязьбанк зарегистрирован ЦБ РФ 12 мая 1995 года (регистрационный номер 3251) и осуществляет банковские операции с юридическими и физическими лицами на основании: Генеральной лицензии на осуществление банковских операций (лицензия № 3251, выдана Банком России 17.12.2014, без ограничения срока действия).