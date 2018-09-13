​Более 3,7 тысяч предложений на рынке! Где искать новостройки по самым выгодным ценам?

Первичный рынок жилья в Сургуте этой осенью "вырос" благодаря старту продаж в новых домах ЖК "Дорожный" и ЖК "За ручьем". Именно сейчас застройщики предлагают квартиры по выгодным ценам.

“Дорожный” и “За ручьем” - проекты хорошо известных застройщиков, сейчас это достаточно выгодные предложения. ЖК “Дорожный” интересный для города проект, такого формата мы давно не видели; кроме того, цены у застройщика вполне демократичны. ЖК “За ручьем” привлекает своим расположением в центре города и свободными планировками”, -отметила заместитель директора компании “Этажи” в Сургуте Наталия Лемец.

Вместе с ЖК “Дорожным”* в одноименном посёлке на рынок Сургута вернулось малоэтажное жилье, спрос на которое давно созрел. Это комфортные четырехэтажные дома, в каждом корпусе около 60 квартир. Кроме инфраструктуры (спортплощадка, пристроенные детские сады) новоселы получат бонус: лесной массив и пруд под окнами.

“Мы постоянно пополняем базу предложений, поэтому квартиры в новых ЖК уже доступны и в "Этажах". Могу сказать, что “Дорожный” вызвал интерес еще полгода назад, с анонса продаж. Уже сейчас там забронировано колоссальное число квартир; цены стартуют от 1 миллиона 750 тысяч”, - рассказалаНаталия Лемец.

Фото компании "Этажи"

ЖК “За ручьем”** расположен рядом с любимым местом сургутян – парком “За Саймой”. Оригинальные фасады, свободная планировка, возможность выбрать квартиры с видом на парк и Обь делают предложение привлекательнее. А застройщик обещает, что капитальный ремонт зданию не потребуется 50 лет.

Фото компании "Этажи"

“На старте продаж в ЖК “За ручьем” можно выбрать квартиру по еще низким ценам, от 2 миллионов 530 тысяч. Квартиры в новостройках мы продаем по ценам застройщиков, при этом клиенты не оплачивают наши услуги - например, работу риэлтора по подбору квартиры, оформление ипотеки, юридическое сопровождение”, - отметила Наталия Лемец.

Рынок новостроек в Сургуте достаточно разнообразен, только в базе компании "Этажи" сейчас представлены 3,7 тысяч квартир от застройщиков. Сравнить и принять верное решение помогут специалисты по недвижимости. Компания обеспечит клиенту юридическую защитупо сертификату безопасности.

Также можно сэкономить, оформив выгодный кредит. Из доступных программ специалист по ипотеке индивидуально подберет наиболее выгодные и подготовит документы так, чтобы получить как можно больше положительных решений от банков. Дополнительно клиенты компании могут получить ипотеку ниже, чем в банке по некоторым ипотечным программам.

* Дома в ЖК “Дорожный”, реализуемые через компанию “Этажи”, сданы

**Ссылка на проектную декларацию ЖК “За ручьём”: