​Утром квартира - вечером деньги! Как безопасно рассчитаться за недвижимость

Платим - раз: задаток или аванс

На первом этапе сделки покупатель и продавец заключают предварительный договор, по которому покупатель передает продавцу задаток. Рекомендуемая сумма - 50 тысяч.

Предварительный договор составляет юрист, оно имеет юридическую силу, может использоваться в суде (если будет нужно), там прописывают сумму задатка, кто, кому и как передал деньги. Там же обозначают срок, в который продавцу выплатят остальную стоимость квартиры. Передачу задатка фиксируют в расписке.

Внимание! Не путайте аванс и задаток. Аванс в любом случае придется вернуть, по чьей бы вине ни сорвалась сделка. С задатком другая история. Если на попятную идет покупатель, то задаток остается у продавца. Если продавец, то ему придется вернуть задаток покупателю в двойном размере (Гражданский кодекс РФ, ст. 380, ст. 381).

Платим деньги - два: виды окончательных расчётов

На втором этапе сделки заключается основной договор купли-продажи и выплачивается основная сумма стоимости квартиры. “Ни один профессионал, который отвечает за вашу сделку и ее последствия, не предложит принять чемодан с деньгами. Сейчас рынок стремится к безопасным стандартам заключения сделок, при которых риски сводятся к минимуму. Мы стали одними из первых в России, кто перешел на безопасные расчёты”, - рассказываетАнастасия Дмитрева.

1. Банковская ячейка - оплата после регистрации сделки, допрасходы

Банковская ячейка - это сейф в каком-то конкретном банке. После подписания основного договора покупатель в присутствии продавца и сотрудника банка закладывает оставшуюся сумму в банковскую ячейку. Риэлтор подает документы на регистрацию права собственности в МФЦ, Росреестр регистрирует право собственности за новым хозяином. Теперь нужно взять выписку из ЕГРН, в которой подтверждено право собственности покупателя и прийти с ней в банк.

Продавец сможет забрать деньги, только после того как покажет новую выписку банковскому сотруднику и предоставит зарегистрированный договор купли-продажи. Если Росреестр откажется регистрировать сделку, квартира так и останется за продавцом, а покупатель придет в банк за своими деньгами.

Внимание: в банках эта услуга платная. Средняя стоимость - 350 рублей. Обычно ячейку оплачивает покупатель.

2. Банковский аккредитив - оплата после регистрации сделки, допрасходы

Аккредитив – это банковский счёт. Покупатель заводит специальный счет банке на своё имя и кладёт на него нужную сумму. Дальше механизм похож: сначала - регистрация прав собственности, выписка из ЕГРН и заявка от продавца на перевод денег. Если с документами всё в порядке, банк списывает всю сумму на счёт продавца или выдает ему сумму наличными.

Внимание: в банках эта услуга платная. Стоимость - от 600 до 7 000 рублей в разных банках. Продавец и покупатель могут поделить затраты поровну (или как договорятся).

3. Оплата после регистрации сделки

Не все хотят платить банку за ячейку или аккредитив. Тогда риэлторская компания поможет безопасно провести расчёт после регистрации прав собственности. Работает так: риэлтор приходит вместе с продавцом и покупателем в МФЦ. Покупатель подает пакет документов на регистрацию права собственности. Вместе с продавцом он пишет еще два заявления. Первое - на переход права собственности, второе - чтобы оформить обременение на квартиру в пользу продавца. Риэлтор помогает правильно заполнить заявление.

После того, как Росреестр зарегистрировал сделку, покупатель и продавец встречаются для передачи денег.

После расчета продавец и покупатель с распиской или платежным поручением подают в МФЦ заявление о снятии обременения с квартиры. Готово! Теперь новый хозяин может получить “чистую” выписку из ЕГРН.

Продавца при такой схеме оплаты защищает Гражданский кодекс. Если покупатель не рассчитался, продавец может подать в суд и вернуть деньги. Гарантией того, что квартира не “уйдет” под шумок, послужит как раз обременение: это значит, что продавец будет иметь на нее определенные права, даже если покупатель уже вступил в право собственности. Новый хозяин не сможет продать, обменять или подарить квартиру, пока не расплатится за нее.

Если покупатель задерживает оплату, юристы “Этажей” обращаются в суд - либо взыскивают неустойку за просрочку платежа, либо, если того хочет клиент, расторгают сделку, и квартира возвращается продавцу.

4. Ипотека - оплата после регистрации сделки

А теперь про ипотеку. Пожалуй, это один их самых безопасных форм расчёта, так как здесь все движения средств сразу контролирует банк. Покупатель заключает с банком договор и делает первый взнос (деньги лежат либо на специальном ссудном счёте, либо на карте на имя покупателя). После того, как ему перешло право собственности на квартиру, банк получает уведомление из Росреестра и переводит нужную сумму на счёт продавца согласно своему внутреннему регламенту.

Если что-то пойдет не так

Вся недвижимость, которая продается через «Этажи», проверяется на «чистоту». Это принципы программы “Гарантия безопасности сделки”. Сделку сопровождает квалифицированный юрист “от и до”, а риэлтор помогает организовать безопасные расчёты. Если по какой-либо причине сделка пойдет не так, к решению вопросов подключится юрист - он будет защищать добросовестного участника сделки вплоть до представительства в суде (бесплатно).

“Мы отвечаем за сделки не только юридически, но и деньгами компании. Подробнее о случаях выплаты можно узнать в “Положении о гарантийных обязательствах” на нашем сайте. Гарантийные сертификаты у нас бесплатно получают как покупатель, так и продавец квартиры”, - объяснила эксперт.