​Продавцу на заметку: 4 типа “осенних” покупателей загородной недвижимости

С начала года количество покупок и продаж земли и домов в Сургуте увеличилось на 30%, сообщают в компании “Этажи”. Если в за весь 2017 году специалисты провели 370 "дачных" сделок, то на этот год они прогнозируют уже более 550. Спрос на загородную недвижимость растет, и это хорошо для тех, кто хочет продать свой дом или участок (например, если семья приобрела новую загородную недвижимость или уезжает в другой город).

Кто купит вашу недвижимость осенью?

Есть несколько типов “осенне-зимних” покупателей. Ближе к осени наблюдается такая тенденция: сургутяне продают квартиры и покупают дома для загородного проживания.

"Также в Сургут приезжают студенты из небольших городов вроде Мегиона, Лангепаса, Когалыма. Иногда у родителей не хватает средств на покупку квартиры рядом с вузом или даже в черте города, тогда альтернативой становится покупка небольшого дома или загородной квартиры".

С началом предновогоднего сезона увеличивается количество людей, которые хотят остаться жить в Сургуте - как жителей соседних областей, так и ближнего зарубежья. Продав квартиру в Шадринске или Кургане, можно выручить 1-2 миллиона - на северную квартиру этой суммы не хватит. При этом не все приезжие имеют высокий доход, им большую сумму в ипотеку могут не одобрить. Поэтому берут квартиры в поселках или недорогие загородные дома. Кто-то даже покупает дома под снос: есть надежда на то, что получишь квартиру в городе.

Если говорить про садоводов, то в сентябре-октябре примерно такой же всплеск продаж дачных участков, как в мае. Будущие дачники приобретают участки и дома загодя, чтобы успеть все подготовить к новому сезону.

Советы

Не упускайте солнечные дни, чтобы сфотографировать недвижимость. Фотографии, которые отлично “продают” недвижимость, сейчас получаются более удачными: солнечными, яркими, а зеленые насаждения на участке или у дома выглядят привлекательно. Если ваш объект попадет в базу риэлторской компании сейчас, с хорошими фото, он окажется в центре внимания.

В сургутском филиале компании "Этажи" около 230 риелторов, которые помогут. “Люди нам доверяют, потому что мы обеспечиваем полное сопровождение сделки, у нас хорошая аналитика рынка, а системный подход к продажам и партнерские отношения с кадастровыми инженерами и банками открывают большие возможности", - говорит Елена Койнова, руководитель направления загородной недвижимости компании "Этажи".