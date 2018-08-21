​Почему банк может сказать «нет»: 6 причин отказа в ипотеке

Даже если вы всегда были аккуратны в финансовых вопросах, имеете стабильный доход и намерены выплатить ипотеку раньше срока, банк может не одобрить кредит. Почему это произошло, вам не объяснят. Но мы можем разобрать самые частые причины отказа.

1. Плохая кредитная история или закредитованность. В России существуют около 20 кредитных бюро. Если у вас уже есть несколько кредитов (или были невозвраты и просрочки) - аналитики банка узнают все о вашем финансовом прошлом. Отсутствие кредитной истории тоже может насторожить банкиров.

2. Частая смена места жительства и работы. Если вам не сидится на одном месте, вы часто меняете работодателей, города и регионы проживания, банк может счесть вас ненадежным заемщиком.

3. Возраст. Часто банки не воспринимают молодежь всерьез (см. пункт №2), а некоторые относят заемщиков после 45 лет к “предпенсионной” категории и кредиты выдают неохотно.

4. Нелепая ошибка. Иногда заемщик может даже не подозревать, что на его имя оформлен кредит или кредитная карта. К сожалению, такие недоразумения встречаются и могут стать причиной отказа.

Банки рассматривают «под лупой» буквально каждый документ. Неточность в анкете или небрежность в документах могут привести к неудаче. И.о. руководителя отдела ипотечного кредитования компании «Этажи» Наталья Павлова рассказывает о казусе, который нередко встречается как в Сургуте, так и во многих других городах.

5. Нестабильная компания или самозанятость. Банк может счесть финансовое положение вашего работодателя недостаточно устойчивым. По логике андеррайтера (специалиста, который оценивает кредитную заявку) вы в любой момент можете попасть под сокращение или потерять в зарплате. Кстати, если сотрудник банка не дозвонится до вас или работодателя, это тоже может послужить поводом для отказа.

6. Участие в судебных тяжбах (даже если вы истец, а не ответчик). Эксперты советуют сначала завершить все судебные процессы, а уже после того подавать заявку на получение кредита.

Как повысить шансы на успех?

Специалисты компании «Этажи» утверждают, что при качественной подготовке вместе с экспертом можно получить сразу несколько одобрений от разных кредитных учреждений, в том числе со скидкой по процентной ставке. Ипотечный специалист отправит заявки сразу в несколько банков и уже через 2-5 дней вы будете знать результат.