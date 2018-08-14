Правительство намерено изменить систему финансирования жилого строительства

Правительство намерено полностью изменить систему финансирования жилого строительства. Поправки к федеральному закону № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», которые вступили в силу 1 июля 2018 года, вводят ряд серьезных ограничений для российских застройщиков.

По замыслу законотворцев, контролировать средства на строительство должны уполномоченные банки. Именно они будут принимать деньги граждан, предназначенные для оплаты будущего жилья, хранить их на специальных эскроу-счетах и перечислять застройщику только после сдачи объекта. Механизм банковского финансирования – это гарантия того, что дольщик не потеряет свои деньги, вложившись в строительство.

Впрочем, не все представители отрасли с восторгом встречают законодательные новшества. Прежде всего, потому что застройщик перестанет получать средства на строительство напрямую от дольщиков. Деньги ему будет перечислять банк под проценты. Это более надежный и стабильный вариант, исключающий зависимость строительной компании от продаж, но общие затраты серьезно возрастают. Для начала нового проекта нужны серьезные накопления, а это значит, что не все представители рынка сумеют безболезненно пережить переходный период. На плаву останутся готовые к переменам крупные застройщики с собственным капиталом.

Вторая сложность – неготовность банков работать по новой схеме. Несмотря на то, что эскроу-расчеты в российской практике появились 4 года назад, банки неохотно развивают это направление. Многие отказываются кредитовать стройки, тем самым лишая отрасль финансового обеспечения.

В этой ситуации показателен пример сотрудничества компании Брусника и Сбербанка. Они заключили первую сделку в рамках проектного финансирования. Банк предоставил застройщику кредит на 1,2 млрд рублей. Средства предназначены на строительство новой очереди квартала «Новин» в Тюмени. Договор был подписан в апреле, а уже в июне Брусника провела первую сделку с покупателем будущей квартиры – еще до официального вступления в силу поправок в 214-ФЗ.

Уверенность Брусники в своих силах основана на многолетнем опыте работы. За 14 лет компания построила 1,5 млн кв. м жилья. Компания начала свою деятельность в Тюмени, а сегодня ее дома украшают Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, в 2017 году запущен первый проект в Московской области.

Проекты Брусники – уютные кварталы с продуманной планировкой и развитой инфраструктурой. Внешний облик домов разрабатывается с учетом имеющегося городского ландшафта, при этом не теряется среди прочей застройки, а неизменно притягивает к себе взгляды. Брусника не просто возводит дома, она предлагает горожанам жилье нового качества, комфортное, просторное и функциональное. При этом опыт и собственный капитал гарантируют надежность сделки, а новые механизмы финансирования делают ее прозрачной и понятной всем участникам.

Доверие покупателей для Брусники – принципиальный вопрос. Компания не понаслышке знакома с проблемами обманутых дольщиков. Застройщик активно решает вопросы «замороженных» строек в разных городах. Более 220 квартир достроены силами Брусники и переданы владельцам.