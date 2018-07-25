О чем не расскажут в банках, или Как заемщику сократить расходы

Вы выбрали квартиру мечты и даже мысленно расставили в ней мебель. Ипотека одобрена, и вы уже знаете, сколько составит ежемесячный платеж. Стоп. Это еще не все. Мало кто задумывается о сопутствующих затратах, таких, как страхование.

Страхование объекта недвижимости, приобретенного на заемные средства, – это обязательное условие любого банка. Страхованию подлежат жизнь и здоровье, а также конструктивы квартиры: стены, пол, потолок.

Чаще всего заемщик узнает о том, что надо оформить полис, уже после одобрения ипотечного кредита. Банки работают с аккредитованными страховыми компаниями , либо имеют их в своей структуре. Однако есть и альтернативный путь. Эксперты советуют не соглашаться на первое предложение, а изучить рынок и сравнить.

«Клиент доверяет банку, в котором берет ипотечный кредит, поэтому чаще всего страхуется по предложенному тарифу, не задумываясь, что у него есть выбор. Мы работаем со всеми аккредитованными страховыми компаниями Сургута, то есть сможем подобрать лучший тариф. С нашими преференциями, в среднем стоимость страхового полиса на 40% дешевле, чем в самой компании или банке», - комментирует Кристина Юльметьева, специалист по страхованию компании "Этажи" в городе Сургуте.

Что будет, если не оформить страховку?

Банки в таких случаях применят санкции. С вероятностью 100% заемщику повысят процентную ставку по кредиту. Таким образом «забывать» купить или продлить полис не выгодно.

«Система устроена таким образом, что не застраховаться у вас не получится. Но даже в том случае, если вы уже приобрели полис в вашем банке, можно сэкономить. Страховые тарифы ежегодно меняются. Когда один полис истекает, вы вправе выбрать и другую страховую компанию, и более выгодную ставку», - делится Кристина Юльметьева.

И последний аргумент. В «Этажах» ваш полис будет оформлен всего за пару часов, тогда как многие банки и страховые отводят на все согласования до суток.