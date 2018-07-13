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Квартира в трейд-ин: продать старую, купить новую - в одном офисе с выгодой до 83 тысяч

Новый дом – всегда новая глава в жизни семьи. Компания «Этажи» предлагает приятный бонус: квартиры в новостройках с экономией до 83 тысяч рублей. Это возможно благодаря партнерской программе "Этажей", «Сургутнефтегазбанка» и компании «Северные Строительные Технологии».

Стать участником акции можно по трем условиям: нужно выбрать квартиру в ЖК «Оранж Хаус» или ЖК «Акварель» от застройщика «ССТ», оформить ипотечный кредит в ПАО «Сургутнефтегазбанк» и продать уже имеющееся жилье через компанию «Этажи». Акция продлится до конца лета.

Вы можете приобрести квартиру в ЖК “Акварель” с выгодой до 83 тысяч рублей

Скидка №1 от застройщика. Покупателям квартир в современных жилых комплексах «Оранж Хаус» и «Акварель» застройщик предоставляет скидку 75 тысяч рублей. Эти жилищные комплексы подойдут тем, кто давно мечтал переехать в тихий район рядом с зеленой зоной и недалеко от детских садов, школ и другой необходимой городской инфраструктуры.

Скидка №2 от банка. По статистике около 70% квартир сегодня приобретаются в кредит. При оформлении ипотеки в СНГБ клиенту гарантирован сервис безопасных расчетов: банк предлагает воспользоваться аккредитивом (хранение денег покупателя до сделки на специальном счете). Эту услугу они окажут на более выгодных условиях – за 2,5 тысячи рублей вместо обычных семи.

Скидка №3 от “Этажей”. Продавая жилье через «Этажи», клиент получает дисконт 5% на услуги компании. Профессиональные риелторы представят ваш объект в выгодном свете, оформят необходимые документы и проведут согласования в официальных инстанциях - при этом сделают всё бесплатно. А на покупку новой квартиры не придется тратить ни копейки на риэлторское сопровождение - новостройки продаются в “Этажах” без комиссии. Готово: вам останется только организовать переезд!

Первые сделки с тройной выгодой уже заключены. «На днях мы завершили сделку: помогли клиенту купить современную двухкомнатную квартиру в новом доме ЖК “Акварель”. Всего на покупку и продажу двух квартир понадобилось 5 недель», - рассказала Ирина Емелина, эксперт по недвижимости компании «Этажи».


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Сегодня в 19:44, просмотров: 60, комментариев: 0


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