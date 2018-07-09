«Неделя горячих скидок на новостройки» продлит Сургутское лето

В Сургут пришла «Неделя горячих скидок на новостройки: она продлится с 7 по 15 июля. В масштабной акции принимают участие 5 объектов от 4 застройщиков. Скидки до 400 тысяч рублей* доступны для покупателей - клиентов риэлторской компании “Этажи”.

Со скидками можно приобрести 76 квартир в следующих домах и жилых комплексах: «За ручьем» (застройщик «СТХ-Ипотека»), «Акварель» (застройщик «Северные Строительные Технологии»), “Новые Ключи” (застройщик «Новые бизнес-технологии»), жилoй дoм пo yл. Гpигopия Kyкyeвицкoгo, д.15/3 и жилoй дoм пo yл.Maякoвcкoгo, д.33/2 (застройщик “Еврострой - С”)**.

«В акции участвуют одно, двух и трехкомнатные квартиры, так что выбор есть у всех категорий покупателей - можно выбрать как первую квартиру для самостоятельного проживания, так и новый дом для растущей семьи с детьми», - отметила Наталия Лемец, заместитель руководителя компании «Этажи».

Для того, чтобы получить скидку, нужно выбрать и забронировать одну из квартир с 7 по 15 июля включительно. Подробности акции можно узнать по телефону 44-22-11.

*Скидку предоставляет застройщик «Новые бизнес-технологии» на пул квартир в ЖК «Новые Ключи», скидка является суммой собственного дисконта застройщика и суммы скидки для клиентов компании «Этажи»; проектная декларация.

**Все проектные декларации есть на сайте