Бесплатные экскурсии для будущих новоселов: все новостройки Сургута в один день

Находиться на стройке в жару или холод, подстраиваясь под капризы северной погоды - это может стать настоящим испытанием. Но для потенциальных покупателей жилья визит на строящиеся объекты - отличный шанс увидеть, как появляется квартира мечты и задать вопросы профессионалам. Такую возможность жителям Сургута предоставила компания "Этажи", устроив марш-бросок по жилым комплексам крупнейшего муниципалитета Югры. И сразу анонс: 7 июля состоится вторая экскурсия, записывайтесь.

На первую экскурсию заявилось девять семей. Несмотря на ливень 16 человек - в том числе из других городов Югры - отправились на комфортабельном автобусе по новостройкам Сургута. Экскурсанты побывали на самых популярных строительных объектах города: жилых комплексах "Акварель", "Литератор", "Новые Ключи", "Любимый", "За ручьем", "Новин квартал" и “Уютный”.

Автобусный тур: приятное с полезным

Поездка заняла весь день. Скучать участникам в дороге не пришлось: специалист “Этажей” рассказала, чем отличаются разные ЖК, какие у каждого из них особенности, сколько там стоят квартиры, когда планируется сдача домов. А еще - какие новые жилые комплексы появятся в Сургуте в ближайшее время и как застройщики планируют развивать новые микрорайоны. “Заочно” экскурсанты познакомились еще с двумя ЖК, в которые не заезжали, но которые популярны среди горожан: это сданный дом по ул. Билецкого, 1 (квартиры от 1 750 000 руб.) и ЖК «4 сезона» с уникальной концепцией, собственным сквером и разнообразными планировками.

Ещеорганизаторы устроили интересную тематическую викторину и даже позаботились о легком перекусе. Такое внимание участники оценили по достоинству.

"Все прошло супер, я и моя семья остались очень довольны, спасибо организаторам такой необычной и полезной экскурсии! Все предусмотрели, даже конкурсы развлекательные и пакетики с едой! Менеджеры "Этажей" отвечали на любые наши вопросы, дали много нужной информации. Интересно было пообщаться с застройщиками, все увидеть своими глазами. А еще мы сэкономили много времени, всего за один день объехав почти все будущие жилые комплексы Сургута. В общем, выбор есть, каждый может найти для себя то, что ему нужно", - поделилась впечатлениями Динара Мухаметдинова, участница экскурсии.





Сургутские застройщики рассказывали гостям об особенностях строительства, планировке квартир, преимуществах района, в котором возводится тот или иной жилой комплекс. И, конечно, о ценах. Стоит отметить, что сегодня в каждом будущем ЖК Сургута можно подобрать недвижимость по самым разным запросам и возможностям благодаря скидкам. Интересовались визитеры, на что обращать внимание при покупке квартиры и как не прогадать с выбором.

"Экскурсии упрощают жизнь тем, кто выбирает недвижимость. Чтобы побывать даже в нескольких жилых комплексах, уйдет как минимум неделя. А нам это удалось сделать всего за день. Особенно удобно для иногородних. Результат потрясающий: наши экскурсанты смогли сложить всю полученную информацию в единую картину, побывать на объектах и познакомиться со строительной "кухней" изнутри. После поездки две семьи сразу забронировали квартиры!", - рассказала Анна Тихомирова, специалист по рекламе федеральной компании "Этажи" в Сургуте.





На новой экскурсии – новые подарки участникам

Экскурсия прошла успешно. Сейчас "Этажи" готовят вторую поездку 7 июля по новостройкам Сургута с обновленным маршрутом. Всем гостям будет доступно спецпредложение: с 7 по 15 июля для клиентов “Этажей” будут доступны 2-3 комнатные квартиры со скидкой от 100 тысяч рублей.

Записаться на экскурсию можно уже сейчас по телефону 44-21-11или на сайте http://surgut.etagi.tilda.ws/tour. Не пропустите прекрасную возможность узнать больше о лучшей недвижимости города!