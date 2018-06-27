​Брусника возглавила рейтинг девелоперов Урала и Западной Сибири

«Эксперт-Урал» опубликовал рейтинг застройщиков по объему ввода жилья и рейтинг застройщиков по объему текущих строек по итогам 2017 года.

В ежегодный рейтинг, составленный аналитическим агентством «Эксперт», вошли 30 девелоперов Урала и Западной Сибири. Лидером среди них стала компания Брусника (в Новосибирске представлена компанией Сибакадемстрой).

Критерий ранжирования участников рейтинга – объем ввода жилья, объем жилья, находящегося в стадии строительства, и выручка от реализации квартир. По итогам 2017 года Брусника ввела 166 678 кв. м. жилья, что на 18,8% превышает показатели 2016 года. Объем текущих строек девелопера по итогам прошедшего года составил 264 858 кв. м.

Квартал «На Декабристов». Новосибирск

Эксперт-Урал» отмечает, что среди крупных застройщиков Урала только одна компания – Брусника – строит в нескольких регионах. Остальные игроки (даже «дочки» крупных холдингов) не выходят за пределы одного субъекта.

Аналитики агентства позитивно оценивают ситуацию одновременного роста текущего портфеля и увеличения ввода жилья на рынке девелопмента. Ключевыми драйверами этого процесса «Эксперт» называет стабилизацию макроэкономической и внешнеполитической обстановки, рекордно низкую ставку по ипотеке и изменение маркетинговой стратегии застройщиков.

ЖК «Европейский берег». Новосибирск

Брусника — российская девелоперская компания. Начала свою деятельность 14 лет назад в городе Тюмени. Сегодня Брусника ведёт строительство жилья в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Сургуте и Московской области.

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