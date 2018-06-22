Новая жизнь балконов: Брусника предлагает инновационное решение

Каждый человек проводит время дома по-своему - кому-то нравится читать в тишине, другие любят смотреть фильм в шумной компании. Все это происходит в одной квартире, которая должна быть готова к любым событиям. Важно спроектировать такое пространство, чтобы в нем нашлось место для каждого члена семьи.

Правильная планировка делает квартиру удобной для жизни. И от выбора зависит ежедневное настроение и ощущение.

Поэтому в компании Брусника уделяют особое значение разработке планировок. Девелопер строит в Сургуте уже третий дом большого проекта – квартал «Новин».

Большая часть планировок - квартиры с кухней-гостиной. Но архитекторы применяют общий подход к созданию планировок. При проектировании учитывают оптимальные маршруты перемещения, будущий уклад жизни семьи, различные варианты расстановки мебели.

Квартал «Новин» в Сургуте

Одна из особенностей Третьего дома «Новина» - теплые лоджии. Человек привык считать балкон обязательной частью квартиры. Каждый думает, как сделать это пространство полезным. Хочется организовать уютное место для завтраков, поставить стеллаж. Но планы остаются планами. Стандартные три квадратных метра и погодные условия не позволяют осуществить все идеи. Типовые балконы и холодные лоджии превращаются в склад для ненужных вещей.

Компания Брусника постоянно изучает опыт проживания людей. Так многие жители утепляют лоджии, увеличивая пространство комнаты. С этим связано много проблем. Самостоятельное присоединение и утепление лоджии – дополнительное строительство со сложными технологиями и бумажной волокитой. А результат при этом непредсказуем. Зачастую в таких квартирах начинаются проблемы с промерзанием окон, конденсатом на потолке, влажностью, утепленная стена выпирает из-под остекления, рамы проседают, ручки окон оказываются слишком высоко. И внешний облик дома испорчен навсегда.

Компания Брусника учла опыт жителей, запрос покупателей и разработала в своих проектах новое техническое решение - квартиры с теплыми лоджиями.

Теплая лоджия стала хорошей альтернативой холодному балкону. В квартирах отделена часть комнаты гипсокартонной стеной с окном и балконной дверью. Это часть теплого контура дома. Здесь установлен радиатор - температура в комнате и на лоджии одинаковая. На лоджии установлена стяжка, финишной покрытие может быть продолжением комнаты - ламинат, плитка.

Это превращает лоджию из декоративной части квартиры в полноценную, хоть и небольшую, комнату. Здесь можно организовать уютное место для завтраков, поставить стеллаж для книг, сделать игровую или личный кабинет. На теплой лоджии можно выращивать цветы или заниматься йогой.

Теплые лоджии спроектированы в кухне-гостиной и спальнях. Это может стать уединенной зоной для отдыха или для полезного дополнения рабочего пространства.

Благодаря большим окнам на лоджии в квартире становится больше естественного света. Комфортную температуру также позволяет поддерживать двухкамерный стеклопакет с тройным остеклением.

Тёплая лоджия с отделкой. ЖК «Видный», Тюмень

Так лоджия перестает быть бесполезным местом для складирования вещей. В домах квартала «Новин» спроектированы кладовые помещения в цокольном этаже с отдельным входом. Здесь жители могут хранить сезонные вещи.

В настоящее время построен Первый из четырех домов. Второй дом квартала «Новин» планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года, а строительство третьего дома началось в конце прошлого года.

Оценить расположение квартала «Новин» и выбрать подходящую планировку квартир можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайтеhttp://surgut.brusnika.ru

Справка:

Брусника – российская девелоперская компания. Ведет деятельность с 2003 года. Входит в топ-20 девелоперов России по объёму строительства жилой недвижимости. Ежегодно компания строит и продает 4 000 квартир.